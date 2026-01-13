쿠팡 최대주주 손정의·경영권 쥔 김범석… 공생관계 균열 감지

[스토리텔링 경제]



소프트뱅크 3조 투자로 고속 성장

작년 지분 매각… 지분율 37% → 17%

규제 등 국내 리스크도 영향 해석

김범석 8.7% 지분으로 29배 의결권



쿠팡 창업자인 김범석 미국 쿠팡Inc 이사회 의장과 최대주주 손정의 소프트뱅크그룹 회장은 한때 한국 이커머스 시장의 성장을 이끈 ‘악어와 악어새’ 관계의 상징이었다. 손 회장이 대규모 자본을 대고, 김 의장이 이를 통해 물류·플랫폼 확장에 나서는 상호보완적 구조가 형성된 것이다. 그러나 최근 김 의장을 겨냥한 규제 압박이 계속되면서 공생 구조에 균열이 감지되고 있다.



쿠팡의 고속 성장은 손 회장의 대규모 선제 투자에서 출발했다. 2015년 손 회장이 이끄는 일본 소프트뱅크그룹은 전환상환우선주(RCPS) 방식으로 쿠팡에 10억 달러를 투자해 지분 21.83%를 확보했다. 이후 2018년 쿠팡 지분을 비전펀드로 이전한 뒤 20억 달러를 추가 투입, 총 27억 달러(약 3조원)를 쿠팡에 쏟아부었다. 이 자금은 전국 물류센터 구축과 로켓배송 체계 확산의 재원으로써 쿠팡이 단기간에 국내 이커머스 시장의 핵심 사업자로 도약하는 기반이 됐다.



김 의장은 차등의결권이라는 제도로 경영권을 확실하게 틀어잡았다. 차등의결권은 창업자나 핵심 경영진에게 1주당 더 많은 의결권을 부여해 대규모 투자를 유치하면서도 경영권을 사실상 고정시키는 제도다.





미 증권거래위원회(SEC)에 따르면 지난해 9월 말 기준 쿠팡Inc의 전체 발행 주식 수는 18억2664만7538주다. 쿠팡은 클래스A·B 두 종류의 보통주만 발행했는데 이 가운데 클래스A는 16억6884만4548주, 클래스B는 1억5780만2990주다. 클래스A 주식은 소프트뱅크 산하 SB인베스트먼트가 17.35%로 최대주주인 반면, 클래스B 주식은 발행 물량 전량을 김범석 의장이 보유하고 있다. 주식 수 기준 김 의장의 지분율은 8.7%에 불과하지만, 클래스B에 부여된 29배 차등의결권으로 의결권 비중은 73.3%에 달한다. 소수 지분만으로도 경영 전반을 사실상 좌우할 수 있는 구조인 것이다.



쿠팡의 개인정보 대량 유출 사고 이후 이 같은 쿠팡의 차등의결권 구조는 ‘무책임 경영’의 상징처럼 여겨지고 있다. 미국에서도 IT 창업주 보호를 명분으로 허용돼 왔지만, 그만큼 책임과 견제는 느슨해진다는 비판도 끊이지 않았다. 특히 매출과 고용, 사회적 비용은 한국에 집중되는데도 최대주주는 경영 책임에서 한 발 물러나 있는 쿠팡에 “지배는 하되 책임은 지지 않는 기형적 지배 구조”라는 지적이 커지고 있다.



따라서 최근 내외부적으로 압박을 받고 있는 김 의장이 경영권을 놓게 될 경우 손 회장의 대응이 주목된다.



일단 손 회장의 최근 행보를 보면 쿠팡에서 완전히 손을 빼는 ‘엑시트’가 가장 유력해 보인다. 최근 소프트뱅크의 행보는 이전과 확연하게 달라졌다. 뉴욕 증시에서 쿠팡 지분을 잇달아 매각하며 사실상 엑시트 수순에 들어간 모습이다. 소프트뱅크는 지난해에만 세 차례에 걸쳐 총 6000만주의 쿠팡 주식을 매각했다. 처분 금액은 약 16억1600만 달러(약 2조2100억원)에 달한다. 이는 2023~2024년 매각 물량을 합친 것보다 많은 규모다. 기업공개(IPO) 직후 37%에 달했던 소프트뱅크의 지분율은 불과 4년 만에 17% 수준까지 낮아졌다.



손 회장의 쿠팡 매각은 소프트뱅크의 투자 전략 전환과도 맞물린다. 손 회장은 최근 인공지능(AI)·반도체 분야에 사실상 ‘올인’에 가까운 투자를 이어가고 있다. 소프트뱅크그룹은 최근까지 오픈AI에 누적 347억 달러(약 50조원)를 투자해 지분 11%를 확보했다. 앞서 지난해 3월에는 미국 반도체 설계사 암페어컴퓨팅을 65억 달러에 인수한 데 이어, 8월에는 인텔에 20억 달러를 투자하는 등 AI·반도체 공급망 전반으로 투자 보폭을 넓혔다.



쿠팡을 둘러싼 국내 리스크 요인도 손 회장의 ‘손절’ 배경으로 거론된다. 물류 현장을 중심으로 제기돼 온 산업재해 이슈에 더해, 지난해 국회를 통과한 노란봉투법과 온라인 플랫폼 공정거래법 제정 논의 등 규제 환경 변화가 중첩되면서 중장기 불확실성이 커진 것이다. 업계에서는 이러한 복합 리스크가 손 회장의 쿠팡 투자 판단에 변화를 주는 계기가 됐다고 보고 있다.



이 같은 지배 구도 속에서 업계 일각에서는 김범석 체제가 흔들릴 경우 쿠팡의 지배 구조가 일본계 자본 중심으로 재편될 수 있다는 시나리오도 제기된다. 쿠팡의 클래스B 주식은 양도와 상속이 제한돼 있어, 창업주가 경영에서 손을 떼거나 신변에 중대한 변화가 발생할 경우 자동으로 일반 보통주로 전환된다. 이 경우 의결권은 지분율 기준으로 재편된다. 단순 지분율 기준으로 최대주주가 SB인베스트먼트인 만큼, 김 의장이 경영에서 완전히 물러날 경우 소프트뱅크가 자연스럽게 경영권을 확보하게 된다는 계산이다. 즉 쿠팡이 ‘일본기업’이 되는 것이다.



다만 단기적인 규제 리스크나 위기 국면만으로 창업자 중심의 지배 구조가 곧바로 흔들릴 가능성은 크지 않다는 평가도 많다. 유통업계 한 관계자는 “쿠팡에 투자한 기관들은 분기 실적보다 김범석 체제가 구축해 온 물류 경쟁력과 장기 성장 전략을 보고 들어온 곳들”이라며 “단기 이슈를 이유로 창업자의 경영권을 흔드는 시나리오는 시장에서 상당히 급진적으로 받아들여질 수밖에 없다”고 말했다.



이다연 기자 ida@kmib.co.kr



