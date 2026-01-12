이민단속국 총격 항의 확산에도 “더 많은 요원 배치”
국토안보 장관 “작전 방해는 범죄”
미국 이민세관단속국(ICE) 요원이 미네소타주에서 30대 여성에게 총격을 가해 숨지게 한 이후 미 전역으로 ICE 이민 단속에 반대하는 시위가 확산되고 있지만 도널드 트럼프 행정부는 강경대응 방침을 고수했다.
크리스티 놈 미국 국토안보부 장관은 11일(현지시간) 폭스뉴스와의 인터뷰에서 “우리는 오늘과 내일 더 많은 요원을 (미니애폴리스에) 보낼 예정”이라며 “미니애폴리스 ICE 요원들과 국경 순찰 요원들의 안전한 임무 수행을 위한 것”라고 말했다. 인력을 추가 파견해 이민 단속 강도를 유지겠다는 계획이다.
트럼프 행정부는 이번 사건 이후 2020년 경찰 진압에 흑인 조지 플로이드가 사망하며 일어난 ‘흑인의 생명도 중요하다(Black lives matter)’ 시위처럼 ‘반ICE 시위’가 확산되고 있음에도 아랑곳하지 않는 모습이다. 지난 7일 미니애폴리스에서 러네이 니콜 굿(37)이 ICE 요원의 총에 맞아 숨진 이후 미국 50개 주에서는 지난 10~11일 1000여건의 시위가 열린 것으로 알려졌다. 놈 장관은 “시위대가 우리 작전을 방해한다면 그것은 범죄”라면서 “그 결과에 대한 책임을 물을 것”이라고 강조했다.
트럼프 행정부는 굿에 대한 총격이 ICE 요원의 정당방위였다는 기존 입장도 고수했다. 놈 장관은 CNN 인터뷰에서 “(총을 쏜) 요원은 그녀의 차량에 치였고 그녀(굿)는 차량을 무기화했다. 요원은 자신과 동료들의 생명, 시민을 보호하고자 했다”고 말했다.
ICE에 대한 미 의회의 견제 기능도 일부 무력화됐다. 뉴욕타임스는 “놈 장관이 지난 8일 의원들이 ICE 시설에 방문하기 전 최소 7일 전에 통지해야 한다는 지침을 마련했다”고 전했다.
