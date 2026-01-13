상폐 요건 강화… “2029년까지 230곳 퇴출”
코스피 시총 200억 미달 대상
한국거래소가 올해부터 단계적으로 강화되는 상장폐지 요건에 따라 2029년까지 230곳의 기업이 증시에서 퇴출될 수 있다는 시뮬레이션 결과를 금융당국에 보고했다. 이는 전체 상장사 가운데 약 8% 수준이다. 거래소는 12일 금융위원회 산하 금융유관기관 업무보고에서 ‘코리아 디스카운트’(한국 증시 저평가) 해소를 위한 부실기업 퇴출 관련 질의를 받고 이같이 답했다.
금융위는 지난해 코스피 상장사는 시가총액 500억·매출액 300억원, 코스닥 상장사는 시총 300억·매출액 100억원에 미치지 못하면 증시에서 퇴출하는 등 강화된 상폐 요건을 추진한다고 발표했다. 이 요건은 올해부터 2029년까지 단계적으로 강화된다. 당장 올해부터 시총이 코스피는 200억원, 코스닥은 150억원에 미치지 못하면 상폐 요건에 해당된다.
거래소는 “해외 주요 시장과 비교하면 국내 상장사 수는 여전히 많은 편”이라며 “다산다사(多産多死·상장 문턱을 낮추는 대신 부실기업은 빠르게 퇴출) 원칙에 따라 다양한 부실기업 조기 퇴출 방안을 정책당국과 협의해 나가겠다”고 말했다. 이억원 금융위원장은 “상장폐지 기준 강화에 따른 여러 반발이 있겠지만 변화의 의지를 갖추고 확실하게 추진해달라”고 주문했다.
이광수 기자 gs@kmib.co.kr
