친분 활용 744억 불법대출 받고… 뇌물·골프접대 받고 대출 내줘

입력:2026-01-12 18:41
기업은행 부행장 등 전현직 10명 기소

연합뉴스

서울중앙지검 반부패수사1부(부장검사 이희찬)는 친분을 활용해 744억원 상당의 불법 대출을 받은 혐의를 받는 전직 기업은행 직원 A씨를 특정경제범죄가중처벌법 위반(사기) 혐의로 구속 기소하는 등 10명을 재판에 넘겼다고 12일 밝혔다.

검찰에 따르면 부동산 시행업을 하는 A씨는 자신과 유착관계에 있는 기업은행 직원을 통하거나, 허위 계약서를 제출하는 방식으로 은행 직원을 속여 총 744억원을 불법 대출한 혐의를 받는다. 검찰은 A씨가 대출을 받는 과정에서 기업은행 직원 B씨가 여신심사센터장 지위를 이용해 실무자를 압박해 불법 대출을 승인한 정황을 파악했다. B씨는 그 대가로 A씨 등에게서 3억245만원 상당의 금품과 6000만원어치 주식을 받은 것으로 조사됐다. A씨는 또 대출을 통해 신축한 본인 명의 건물에 기업은행을 입점시키려 했고, 이를 위해 기업은행 부행장이었던 C씨에게 지속적으로 골프 접대를 한 것으로 파악됐다. C씨는 지점 입점을 한 뒤 A씨에게서 1억1330만원 상당의 대가를 받은 것으로 조사됐다.

검찰 관계자는 “조직적인 불법 대출 및 금품수수 비리를 확인했다”며 “건전한 금융 질서 확립을 위해 최선을 다할 예정”이라고 밝혔다.

이서현 기자 hyeon@kmib.co.kr

많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
