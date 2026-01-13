고용보험 가입자 증가율 최저, 실업급여 지급액은 최고

고령화로 작년 가입 1.1%만 늘어

누적 구직급여 12조2851억 기록

천경기 고용노동부 미래고용분석과장이 12일 정부세종청사에서 ‘고용행정 통계로 본 노동시장 동향’ 분석 결과를 발표하고 있다. 노동부에 따르면 지난해 구직급여 누적 지급액은 12조원대로 역대 최대치를 기록했다. 연합뉴스

지난해 고용보험 가입자 수 증가율이 역대 최저 수준인 것으로 조사됐다. 같은 기간 실업자에게 지급하는 구직급여의 연간 지급액은 역대 최고치를 찍었다. 정부는 고령화 등에 따른 현상이라고 해석하면서도 제조·건설 부문과 청년층 고용은 당분간 좋지 않은 흐름을 이어갈 것으로 예상했다.



고용노동부가 12일 발표한 ‘고용행정 통계로 본 노동시장 동향’에 따르면 지난해 고용보험 가입자 수는 17만4000명 늘어 전년 대비 1.1% 증가했다. 이는 1997년 고용보험 행정통계 집계 이후 가장 작은 증가 폭이다. 2019년 3.9%였던 전년 대비 고용보험 가입자 수 증가율은 코로나19 팬데믹 시기 2%대로 내려왔다가 2022년 3.2%로 회복했다. 하지만 이후 2023년 2.4%, 2024년 1.6%로 증가 폭이 계속 줄고 있다.





천경기 노동부 미래고용분석과장은 “고령화에 따른 현상으로 볼 수 있다”며 “15~64세 인구가 감소하는데 65세 이상은 고용보험에 신규 가입할 수 없기 때문”이라고 설명했다.



업종별로 보면 제조업 부문 가입자가 지난해 같은 달 대비 1만4000명 줄면서 7개월 연속 감소했다. 건설업 가입자도 1만5000명 줄면서 29개월 연속 감소세를 기록했다.



지난해 구직급여 연간 누적 지급액은 12조2851억원으로 역대 최다였다. 과거 누적 지급액이 가장 많았던 해는 코로나19 팬데믹으로 실업자가 많았던 2021년으로, 총 12조575억원 규모였다. 천 과장은 “지급액이 늘어난다고 해서 일자리 상황이 좋지 않다는 것은 아니다”며 “고용보험 가입자 수가 전체적으로 많아지는 등 사회보장 범위가 넓어졌다는 뜻으로 해석하면 될 것”이라고 말했다.



하지만 구직자 1인당 일자리 수를 뜻하는 구인배수는 녹록지 않은 일자리 상황을 보여준다. 지난달 워크넷 구인배수는 0.39로 전년도 같은 달(0.40)보다 낮다. 이는 2009년 12월(0.39) 이후 가장 낮은 수치다. 천 과장은 “제조와 건설 부문은 여전히 우려가 있고, 건설은 특히 단기간에 좋아질 것 같지 않다”고 말했다.



세종=황민혁 기자 okjs@kmib.co.kr



