보완수사권은 결론 못내… 檢, 존치 위해 민생 수사 총력
與 강경파 폐지 주장… 진통 예상
檢, 경제 수사 등 역량 증명 집중
국무총리 산하 검찰개혁추진단이 12일 공개한 중대범죄수사청·공소청 입법예고안에는 공소청 검사에 보완수사권을 부여할지에 대한 내용은 포함되지 않았다. 여당 내 강경파가 보완수사권 존치를 강하게 반대하는 상황이어서 향후 논의 과정에서 진통이 예상된다. 검찰은 최근 민생 수사에 집중하면서 보완수사권 존치 필요성을 강조하는 데 총력전을 벌이는 모습이다.
검찰개혁추진단장을 맡은 윤창렬 국무조정실장은 이날 정부서울청사 브리핑에서 공소청 검사의 보완수사권과 관련해 “아직 확정되지 않았다. 관계부처와 자문위원회 의견, 각계 의견을 폭넓게 수렴해 구체화할 예정”이라고 말했다. 보완수사권은 사건을 송치받은 공소청 검사가 수사가 미진한 부분에 한해 직접 수사할 수 있는 권한이다. ‘검수완박’(검찰 수사권 완전 박탈)을 주장하는 여당에서는 반대 의견이 강한 반면 법조계에서는 현실적으로 ‘사건 핑퐁’을 방지하기 위해 보완수사권을 부여해야 한다는 목소리가 나오는 상황이다.
검찰은 보완수사권 사수를 위해 민생경제와 직결된 사안을 중심으로 수사 역량을 증명하는 데 집중하고 있다. 서울중앙지검 공정거래조사부(부장검사 나희석)는 공정거래위원회의 고발 없이 자체적으로 국내 3대 제당업체에 대한 선제적 수사에 나서며 업계 대표 등을 지난해 11월 기소했다. 전력기기 분야의 입찰 담합 수사와 밀가루 가격을 담합한 혐의를 받는 제분업계에 대한 수사도 이어가고 있다.
검찰은 기술 등 전문 수사 분야에서도 존재감을 드러내고 있다. 서울중앙지검 정보기술범죄수사부(부장검사 김윤용)는 직접 수사를 통해 삼성전자 D램 기술유출 사건의 전모를 규명했다. 정보기술범죄수사부는 향후 예정된 검찰개혁추진단 면담 시 검찰의 기술유출범죄 역량을 강조할 계획이다.
검찰은 공소제기·유지 차원에서도 보완수사권이 필요하다는 입장이다. 직접 수사를 하지 않은 검찰이 경찰의 기록에만 의존하면 기소 여부는 물론 피고인 주장에 제대로 대응하지 못하며 공소유지에 차질을 빚을 수 있기 때문이다.
박재현 박장군 기자 jhyun@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사