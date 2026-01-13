배경훈 “피지컬AI 상용화 더 빨리”… 출연연에 속도·협력 주문
“목표 없는 AI는 테스트하다 끝”
배경훈(사진) 부총리 겸 과학기술정보통신부 장관은 12일 세종시 국가과학기술연구회(NST)에서 열린 과학기술 분야 출연연구기관(출연연) 업무보고에서 휴머노이드·피지컬 AI 상용화 속도전을 주문했다. 동시에 출연연과 민간 기업 간의 협력 강화를 강조했다.
배 부총리는 “중국을 비롯해 이번 ‘CES 2026’에 참여한 많은 기업들이 근시일 내 상용화될 수 있는 수준의 휴머노이드를 개발하고 있는 것으로 보인다”며 “우리도 피지컬 AI의 빠른 상용화를 위해 출연연뿐 아니라 중소기업·대기업과 협력 중심의 피지컬 AI 생태계 구축이 필요하다. 이를 당초 계획보다 얼마나 더 빨리 달성할 수 있는지 고민해달라”고 당부했다. 중국의 로봇 공세 속에서 더 이상 시간을 지체할 수 없다는 위기감을 표출한 것이다.
한국과학기술연구원(KIST)은 2030년까지 가사·돌봄·작업이 가능한 양산형 AI 휴머노이드를 구현하겠다는 목표를 제시했다. LG전자·LG AI연구원과 함께 개발한 AI 휴머노이드 ‘케이팩스’를 발전시켜 기술을 확보한다는 구상이다. 한국기계연구원(KIMM)은 산업 현장과 일상에 투입될 수 있는 ‘K-AI 휴머노이드’의 프로토타입을 오는 12월 선보일 예정이다.
배 부총리는 “목표를 구체화하고 하나의 레퍼런스를 만들고 확산시켜야 하는데 동시다발적으로 하겠다고 하면 테스트하다 끝날 것”이라며 “AI를 어떻게 활용할지 목표 설정을 잘해야 할 것 같다”고 강조했다.
양윤선 기자 sun@kmib.co.kr
