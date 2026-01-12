日 다카이치, 17일 이후 중의원 해산 의사 표명할 듯
다카이치 사나에(사진) 일본 총리가 오는 23일 정기국회 개회 직후 중의원(하원)을 해산하는 방안을 검토하면서 정치권이 조기 총선 준비에 속도를 내고 있다고 요미우리신문이 12일 보도했다.
요미우리는 “여야가 다카이치 총리의 중의원 해산 발표 시점에 주목하고 있다”며 “한국과 이탈리아 정상의 방일이 예정된 13~17일에는 발표되지 않을 것이라는 관측이 우세하다”고 전했다.
일본 정치권에선 총선일로 다음 달 8일이나 15일이 유력하게 거론되고 있다. 이 경우 향후 2~3주 안에 선거일을 공고해야 하는 만큼 여야는 촉박한 일정을 소화하게 된다.
야권에선 즉각 반발이 나왔다. 제1야당인 입헌민주당의 노다 요시히코 대표는 “정치 공백을 만들려는 시도”라며 “도리와 대의에 맞지 않는다”고 비판했다.
다카이치 총리가 조기 총선 카드를 꺼내 든 배경에는 지난해 11월 자신의 ‘대만 유사시 개입’ 발언으로 시작된 중·일 갈등이 있다는 관측이 나온다. 아사히신문은 “중국이 희토류 수출통제에 나설 가능성이 있어 총리 관저의 위기감은 더 고조되고 있다”며 “이 문제로 정기국회에서 야당의 추궁을 받을 것이 분명하며 이는 (중의원) 조기 해산론을 부추긴 요인이 됐다”고 설명했다. 높은 지지율을 보이는 지금 조기 총선을 단행하는 것이 낫다고 본 것이다.
김철오 기자 kcopd@kmib.co.kr
