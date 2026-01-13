‘구몬’ 교원그룹도 해킹사고… 가입자 1000만명 정보유출됐나
“랜섬웨어 침해… 정밀점검 확인중”
학습지 890만명 가전렌탈 100만개
생활 밀접 사업… 유출 땐 피해 클 듯
구몬학습과 빨간펜 등 교육 사업으로 유명한 교원그룹에서 해킹 사고가 발생했다. 교원그룹이 학습지와 가전 렌털, 상조 사업 등 생활 밀접 사업을 전개하는 기업인 만큼 개인정보 유출 정황이 드러나면 피해 규모가 상당할 것으로 추정된다.
교원그룹은 12일 홈페이지 공지를 통해 “최근 일부 시스템에서 랜섬웨어로 추정되는 침해 정황을 인지했다”며 “이를 인지한 즉시 내부망 분리 및 관련 시스템 차단 등 긴급 통제 조치를 선제적으로 시행했다”고 밝혔다. 이어 “현재 전문 보안 인력과 유관 기관이 협력해 침해 원인, 영향 범위 및 데이터 영향 여부에 대한 정밀 점검과 복구 작업을 진행 중”이라고 덧붙였다.
랜섬웨어 감염으로 서비스 장애가 발생한 계열사는 출판업체인 교원과 교원구몬, 유아 교육기관인 교원위즈, 비주거용 건물 임대업을 하는 교원프라퍼티, 장례식장과 장의 관련 서비스업을 하는 교원라이프, 여행사업자인 교원투어(여행이지), 건강기능식품 제조업체인 교원헬스케어, 창고업체인 교원스타트원 등 사실상 전체 계열사인 것으로 알려졌다.
교원그룹은 개인정보 유출 여부에 대한 조사도 함께 진행하고 있다. 교원그룹은 “개인정보 유출이 확인되면 관련 법령과 절차에 따라 신속하고 투명하게 고객에게 안내하고 필요한 보호 조치를 신속히 마련해 지원할 계획”이라며 “사고의 원인과 피해 정도, 복구 상황 등 확인되는 사실은 공식 홈페이지 등을 통해 순차적으로 안내할 예정”이라고 설명했다.
앞서 구몬학습은 1990년부터 지난해 5월까지 890만명에게 학습지를 제공했다고 밝혔고, 가전 렌털 사업을 하는 교원웰스는 누적 계정 수가 100만개라고 발표한 바 있다. 교원그룹이 회원 수를 명확하게 밝힌 적은 없지만, 실제 개인정보 유출이 확인될 경우 많게는 피해 규모가 1000만명이 넘어설 가능성도 제기된다. 주력 사업이 교육 분야인 만큼 미성년자의 이름과 주소 등이 유출될 수 있다는 우려도 나온다.
교원그룹은 지난 10일 오전 사내 일부 시스템에서 비정상 징후를 확인한 후 한국인터넷진흥원(KISA)과 관련 수사 기관에 침해 정황을 신고했다. 신고를 접수한 KISA는 지난 주말 동안 시스템 복구를 위한 현장 지원에 나선 것으로 확인됐다. KISA는 교원그룹이 정보통신망법에 따른 정보처리자로서의 의무를 제대도 이행했는지도 조사한다는 방침이다.
KISA 관계자는 “복구 작업과 함께 침해 사고 원인을 파악하고 있는 단계다. 피해가 더 퍼지지 않게 하기 위한 조치도 진행 중”이라며 “조사가 끝난 후 과학기술정보통신부에서 과징금·과태료 부과 여부를 논의할 예정이다. 이전에도 여러 기업에서 침해사고 발생 사례가 있었기 때문에 과기정통부에서도 사안을 신속하게 파악하고 관련 내용을 공유할 것으로 보인다”고 말했다.
교원그룹은 아직 개인정보 유출 정황은 확인이 되지 않았다는 이유로 개인정보보호위원회 신고는 진행하지 않았다.
박성영 박선영 기자 psy@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사