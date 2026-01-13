“뒷좌석에서 졸았다”… 택시보다 편했던 자율주행
현대차 모셔널 로보택시 체험
라스베이거스 시내 35분 질주
급제동·울렁거림도 거의 없어
자율주행차의 성능을 설명하는 데 복잡한 기술 용어가 꼭 필요할까. 지난 8일(현지시간) 오전 미국 라스베이거스에서 현대자동차그룹 자율주행 계열사 모셔널의 아이오닉5 로보택시를 타고 이동하던 기자는 잠시 잠에 들었다. ‘자율주행차였지만 전혀 불안하지 않았고, 오히려 편했다’는 뜻이다.
모셔널의 아이오닉5 로보택시를 타고 라스베이거스 시내 약 14㎞ 구간을 35분간 달렸다. 차량에는 테스트 오퍼레이터가 운전석에 앉아 있었지만, 주행에 개입하지는 않았다. 핸들 위에 손을 얹고 있었을 뿐 방향을 틀거나 깜빡이를 켜지 않았다. 가속페달과 브레이크도 밟지 않았다. 감속과 정차, 차로 변경까지 모든 판단은 차량이 스스로 수행했다.
차량의 눈과 귀 역할은 센서가 맡았다. 13개 카메라, 11개 레이더, 단거리 라이다 4개와 장거리 라이다 1개 등 총 29개 센서가 도로 상황과 주변 차량, 보행자, 장애물을 인식했다.
주행은 모셔널 테크니컬센터에서 출발해 대형 쇼핑몰이 밀집한 상업지구와 메인 거리인 스트립, 대형 호텔 단지를 거쳐 다시 출발지로 돌아오는 코스였다. 첫 구간인 타운스퀘어에서는 차량과 보행자의 동선이 뒤섞였다. 로보택시는 진입과 동시에 속도를 낮췄고, 보행자가 차로 가장자리까지 다가와도 급제동 없이 여유 있게 감속했다. 보행자 흐름을 예측하듯 일정한 주행 리듬을 유지했다.
스트립에 들어서자 교통 밀도는 한층 높아졌다. 관광객을 태운 차량과 택시가 여럿 보였다. 로보택시는 신호등 앞에서 자연스럽게 감속해 정지했고, 좌회전과 우회전 구간에서도 차로를 미리 확보한 뒤 매끄럽게 회전했다. 공사 구간에서는 차선을 좁혀 들어오는 차량 흐름에 맞춰 속도를 조절하며 스스로 위험을 피했다. 전반적인 가·감속과 차선 변경, 신호 대응은 사람이 운전하는 것과 큰 차이를 느끼기 어려웠다.
만달레이베이 호텔 인근은 이날 주행에서 가장 까다로운 구간이었다. 택시와 셔틀, 공유 차량이 짧은 간격으로 정차와 출발을 반복했고, 보행자의 이동도 불규칙했다. 로보택시는 호텔 로비 앞 ‘드롭오프 존’까지 직접 진입해 주변 차량과 보행자의 위치를 고려한 뒤 안정적으로 정차했다.
편안한 주행이 이어지자 뒷좌석에 앉아 있던 기자는 이내 긴장을 풀었다. 창밖을 바라보다 자연스럽게 눈이 감겼고, 2~3분쯤 지난 뒤 동승자의 말에 잠에서 깼다. 기사가 운전하는 택시보다 오히려 편안하게 느껴질 정도였고, 급제동이나 울렁거림도 거의 없었다.
이날 현대차그룹은 라스베이거스에 있는 모셔널 테크니컬센터를 국내 언론에 처음 공개했다. 스트립 남단에서 차로 10여 분 떨어진 3400평 부지에 정비 공간과 운영 차고, 관제센터, 충전 시설 등이 들어섰다. 인근에는 폐쇄형 주행 시험장도 마련돼 있다. 약 1000평 규모의 운영 차고에는 수십 대의 아이오닉5 로보택시가 고유 ID에 따라 지정된 위치에 일렬로 주차돼 있었다.
모셔널은 올해 초부터 라스베이거스에서 시범 운영을 진행한 뒤 연말 미국 자동차공학회(SAE) 기준 레벨4 수준의 무인 로보택시 서비스를 본격 상용화할 계획이다. 로라 메이저 모셔널 최고경영자(CEO)는 “첫 상용 무인 주행 서비스를 시작하는 올해는 모셔널에 매우 중요한 해”라며 “기술을 고도화하고 서비스 운영 규모를 확장할 수 있도록 역량을 강화하고 있다”고 말했다.
라스베이거스=김민영 기자 mykim@kmib.co.kr
