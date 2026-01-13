K푸드 수출 ‘역대 최고’ 경신… “올해 160억 달러 목표”
라면 등 열풍에 작년 136억 달러
李대통령 주문에 올 목표 상향
송미령(작은 사진) 농림축산식품부 장관은 12일 정부세종청사에서 기자간담회를 갖고 “올해 K푸드 플러스(농식품+농산업) 수출 목표를 지난해보다 17% 높인 160억 달러(약 23조원)로 잡았다”고 말했다. 지난달 11일 대국민 업무보고에서 이재명 대통령이 ‘더 공격적인 수출 목표’를 주문한 데 따른 후속 조치다.
당시 업무보고에서 송 장관이 “올해 K푸드 플러스 수출 목표는 150억 달러”라고 보고하자 이 대통령은 “얼마나 목표치를 올린 것이냐”고 반문했다. 15억 달러 정도 높인 거라는 송 장관 답변에 이 대통령은 “겨우 15억 달러 더 해보겠다는 목표를 잡은 건가. 너무 소심한데”라며 “올해는 (증가 속도가) 더 빠를 수 있다”고 지적했다.
송 장관은 이날 간담회에서 “대통령께서 더 공격적으로 잡아도 되지 않겠느냐고 해서 160억 달러로 설정했다”며 “도전적으로 목표를 설정해 전력투구하겠다는 각오로 봐 달라”고 말했다. 이어 “지난해 라면 수출이 15억 달러를 넘었는데 라면 업계에선 ‘이제부터 시작’이라는 말이 나온다. 기업인들이 이렇게 얘기하는 건 가능성이 매우 크다는 것”이라고 말했다.
농식품부에 따르면 지난해 K푸드 플러스 수출 실적은 1년 전보다 5.1% 증가한 136억2000만 달러로 집계됐다. 전체 수출 규모는 물론 농식품(104억1000만 달러)과 농산업(32억2000만 달러) 모두 역대 최대 실적이다. 특히 K푸드 열풍의 주역인 라면은 전년 대비 21.9% 증가한 15억2000만 달러로, 단일 품목 중 최초로 수출 15억 달러 고지를 넘어섰다.
송 장관은 최근 발표한 농협중앙회·재단 중간 감사 결과와 관련해선 “온정주의로 가면 안 된다는 생각”이라며 “우리 출신이니까 봐주자는 식으로 하면 조직에 발전이 없다”고 말했다.
고환율에 따른 수입 물가 상승 우려에 대해선 “환율이 오르거나 떨어지는 시나리오별로 살펴보고 있는데, 현 추세가 지속하더라도 가공식품 물가에 바로 반영될 소지는 없는 것으로 본다”며 “할당관세 품목 유지와 원재료 구매 대금의 저리 대출 등의 대책을 논의하고 있다”고 했다.
