‘핫플’ 된 경기도서관… 개관 두 달 만에 29만명 다녀갔다
강연·공연·독서 융합 경험 제공
만족도조사 ‘전반적 만족’ 88.6%
경기도 수원시 경기융합타운에 지난해 10월 25일 개관한 경기도서관이 개관 두 달 만에 누적 방문객 28만7769명을 기록했다. 높은 이용자 만족도와 재이용 의향을 바탕으로 경기도 대표 도서관이자 문화 명소로 자리 잡고 있다.
경기도서관에서 누군가는 책을 읽고, 누군가는 인공지능(AI)으로 영상을 만들며, 한편에서는 음악회에 참여한다. 이곳에서 책은 목적이 아니라 출발점에 가깝다. 작가 강연을 듣고 책을 다시 읽고, 음악회를 본 뒤 추천 도서를 집어 들며, 토론과 체험으로 생각을 확장한다. 최근 진행한 ‘플래닛을 만나다’ 시리즈처럼 강연·공연·독서를 하나의 흐름으로 엮은 프로그램은 도서관을 행사 장소가 아닌 경험의 공간으로 인식하게 만들었다.
국내 공공도서관 최초로 AI 기반 창작·체험 서비스도 운영된다. 만 18세 이상 회원이라면 무료로 AI 스튜디오에서 디지털 콘텐츠를 제작할 수 있다. ‘AI 독서토론’을 통해 AI와 생각을 나누며 사고를 확장할 수도 있다. 아이가 그린 그림을 AI가 분석하고 도서를 추천하는 독서치유 기반 서비스도 운영된다.
공간 자체가 자연스럽게 설계됐다. 나선형 동선을 따라 걷다 보면 조용한 독서와 활발한 체험이 충돌하지 않고 공존한다. 최근 진행한 만족도 조사에서 ‘전반적 만족’은 88.6%, ‘향후 재이용 의향’ 96.7%로 나타났고, ‘지인과 함께 다시 이용하겠다’는 응답도 95.0%에 달했다.
윤명희 경기도서관장은 “경기도서관은 이미 완성된 공간이 아니라 도민과 함께 만들어가는 공간”이라며 “광역대표도서관으로서 도내 공공도서관과의 연계를 확대해 나가겠다”고 말했다.
의정부=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
