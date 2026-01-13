“관객들이 미지의 여정 떠나는 듯한 느낌 받기를”

[And 방송·문화]



피아니스트 크리스티안 지메르만(69·사진)은 세계 클래식계의 ‘살아 있는 전설’이다. 폴란드 출신의 지메르만은 10대 중반 여러 콩쿠르에서 우승하며 이름을 알리기 시작해 18살이던 1975년 제9회 쇼팽 콩쿠르 정상에 오르며 국제적 명성을 얻었다. 반세기 넘게 그가 최정상의 자리를 지키는 것은 완벽한 연주에 대한 집착 때문일 것이다.



한국에도 많은 팬을 가진 지메르만이 1월 대전(11일), 서울(13 15 18일), 부산(20일), 대구(22일)에서 리사이틀 투어를 가진다. 이번 리사이틀의 콘셉트는 ‘프렐류드&Co(친구들)’. 고전부터 현대에 이르기까지 다양한 작곡가들이 남긴 프렐류드(전주곡)를 선보일 것이라고만 예고된 상태다. 관객은 공연 당일에야 정확한 연주 프로그램을 알 수 있다.



지난해 11~12월 일본 투어(8개 도시 11회)의 사례를 보면 1부에는 전주곡과 비슷한 느낌의 슈베르트의 즉흥곡 Op.90, 드뷔시의 아라베스크 1번과 ‘달빛’이 연주됐고 후반부에는 다양한 프렐류드들이 연주됐다. 공연장마다 후반부에 연주되는 프렐류드들이 다를 뿐 아니라 일부 공연장에선 전 후반부 모두 프렐류드로만 채우기도 했다.



지난 9일 서울 송파구의 한 호텔에서 만난 지메르만은 이번 리사이틀의 콘셉트에 대해 예전에 피아니스트 스비아토슬라프 리히터와 나눴던 ‘현대 클래식계의 전곡 연주 집착’에 대한 대화와 일본에서 관람한 미디어 아티스트 그룹 팀랩의 전시회에서 영감을 받았다고 밝혔다. 그는 “관객들이 (나와 함께) 미지의 여정을 떠나는 듯한 느낌을 받기를 바란다. 연주자로서 새로운 콘셉트의 공연을 통해 표현의 방식을 끊임없이 탐구하라는 영감을 주고 싶다”고 말했다.



그의 콘셉트는 프렐류드들을 24개의 조성으로 이뤄진 바흐의 ‘평균율 클라비어곡집’처럼 연주하는 것으로 구체화된다. 그는 “바흐부터 시작해 현대 작곡가 거슈윈, 카푸스틴까지 작곡가 18명의 63개 프렐류드 가운데 골라서 연주하게 된다. 관객은 같은 콘셉트라도 콘서트홀마다 다른 공연을 보게 된다”고 강조했다.



그는 바이올리니스트 정경화와 음반을 내는가 하면 피아니스트 조성진과 임윤찬을 칭찬하는 등 한국 클래식 연주자들과 친밀한 관계로 알려져 있다. 하지만 그가 한국 클래식 팬들에게 특히 유명한 것은 자신의 연주에 맞게 조율된 피아노를 가지고 다닌다는 점이다. 다만 요즘엔 건반과 액션(건반을 누르면 해머가 현을 때리게 하는 장치)을 가져와 투어 지역의 피아노에 조립한 뒤 연주한다. 한국에선 스타인웨이 파브리니 피아노만을 사용한다.



“1991~1992년 정도부터 피아노를 직접 들고 다녔던 것 같은데요. 솔직히 쉽지 않은 일이지만, 작곡가의 의도를 제대로 표현하기 위해서입니다. 이런 노력을 통해 관객들이 1%라도 나은 연주를 들을 수 있다면 충분히 가치 있다고 생각합니다.”



장지영 선임기자 jyjang@kmib.co.kr



