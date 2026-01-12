‘컵 따로 계산제’ 반발에 놀랐나… 기후부, 7억 들여 홍보 맡기기로
탈플라스틱 캠페인 긴급입찰 공고 내
기후에너지환경부가 이른바 ‘컵 따로 계산제’가 포함된 탈플라스틱 정책을 공개한 직후 이를 홍보할 캠페인 사업을 위탁하기 위해 긴급입찰 공고를 낸 것으로 12일 나타났다. 컵 따로 계산제에 대한 여론의 반발을 의식한 것 아니냐는 해석이다. 기후부는 ‘1회용품 줄인가게’를 지정해 다양한 매체 홍보를 추진하고 카페 등을 대상으로 이행실태를 조사한다는 방침이다.
기후부는 지난달 24일 조달청 나라장터에 ‘2026년 탈플라스틱 사회전환 확산 캠페인 위탁사업’ 긴급공고를 냈다. 소요예산은 7억700만원이며 제한경쟁입찰 방식이다.
기후부는 긴급입찰사유서에서 “탈플라스틱 생활 밀착형 광고·홍보가 필요한 일정 등이 예정돼 있으나 경쟁입찰로 공고 기간이 장기화돼 사업 시기가 늦어질 경우 추진 기간이 촉박한 상황”이라고 설명했다. 이어 “최대한 사업이 조기에 착수돼 홍보를 강화하는 한편 예산조기집행 지침 등에 따른 경제활성화 대책을 준수하기 위해 입찰공고 기간 단축 등 계약체결을 긴급히 추진할 필요가 있다”고 덧붙였다.
기후부는 지난해 12월 17일 대통령 업무보고에서 탈플라스틱 정책을 처음 공개했다. 공개 직후 플라스틱 일회용컵을 지금처럼 무상으로 제공하지 못하게 하고 유상으로 구매하도록 한다는 컵 따로 계산제에 대한 여론의 반발이 일었다. 소비자 입장에선 사실상 커피값 인상이라는 비판이 쏟아졌다.
기후부는 22일 추가 보도자료를 내고 “일회용컵 가격이 영수증에 별도로 표시돼 다회용컵 사용 유인이 강화된다”며 “컵값 비용을 추가로 부담하게 되리라는 것은 사실과 다르다”고 해명했다. 23일 공청회에서도 이런 점을 피력했지만 반발 여론은 계속됐다.
기후부는 제안요청서에서 캠페인을 통해 ‘1회용품 줄인가게’를 지정·운영하겠다고 밝혔다. ‘1회용품 줄인가게’로 선정되면 지정서 및 현판을 수여하고 다양한 매체를 통한 홍보를 추진한다는 계획이다. 또 컵 따로 계산제가 적용되는 업장인 커피 전문점, 패스트푸드, 제과점업 등을 대상으로 일회용품 사용 줄이기의 이행실태를 모니터링한다는 방침이다.
김영선 기자 ys8584@kmib.co.kr
