“중장년층도 3∼5년 내 AI 못 익히면 회사서 밀려날 것”
[AI 시대 생존법] 코딩 교육 기업 코드잇 이윤수 대표
AI 시대가 본격화되면서 AI에 대한 ‘능동적 학습’이 생존의 열쇠가 될 것이란 목소리가 커지고 있다. 남들보다 앞서기 위해서가 아니라 뒤처지지 않기 위해 AI 교육은 선택이 아닌 필수가 됐다는 얘기다.
온라인 코딩 교육 기업 코드잇 이윤수(사진) 대표는 최근 국민일보와 만나 “AI를 비용 부담 없이 배울 수 있는 제도적 설계는 이미 갖춰져 있다”며 “이를 아는 사람들은 한발 앞서서 이런 지원을 전략적으로 이용하고 있다”고 말했다. 문과 출신인 이 대표는 2015년 코드잇을 설립해 11년째 소프트웨어(SW)·AI 교육을 이끌고 있다.
현재 삼성, SK 등 국내 10대 그룹은 이미 코드잇의 교육 시스템을 도입해 직원들 AI 역량 강화에 나선 상태다. 중소기업의 경우 고용노동부에서 시행하는 내일배움카드 발급자 대상 ‘K-디지털 기초 역량 훈련’ 제도를 활용하면 자기 부담금을 10%만 내고 AI 강의를 수강할 수 있다.
AI 학습 노력은 연령을 가리지 않는다. 이 회사 수강생의 60%가량은 여전히 18~34세 청년이지만 35~54세 중장년층 비율도 30%나 된다. 이 대표는 “청년들이 새로운 기회를 찾기 위해 AI를 배운다면 중장년층은 밀려나지 않기 위한 생존의 몸부림에 가깝다”고 평가했다.
그는 최근 방영된 ‘서울 자가에 대기업 다니는 김 부장 이야기’ 드라마를 예로 들며 AI 활용 능력의 중요성을 설명했다. 드라마 속 김낙수 부장은 현실에 비유하자면 AI를 못 쓰는 사람이다. 프레젠테이션(PPT) 형식과 글자 크기 수정 같은, 이미 AI로 대체 가능한 능력에 집착한다. 반면 경쟁자인 도 부장은 팀원 역량을 파악하고 친분을 쌓으며 동기부여를 하는 등 ‘인간’ 리더만이 할 수 있는 일에 매진한다.
이 대표는 “AI라는 소프트웨어 자체를 활용하는 것을 넘어 AI가 해결할 문제 자체를 정의하고 과제를 던져주는 것이 핵심”이라며 “기술적 발전이 급속도로 전개될 향후 3~5년 안에 AI를 익혀서 내 것으로 만들지 못한다면 ‘김 부장’처럼 AI를 자유롭게 다루는 동료에게 밀려날 것을 각오해야 한다”고 경고했다.
글·사진=김지훈 기자
