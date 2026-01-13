울산시, 주력산업 고도화·AI 대전환 추진

기업과 올해 경제정책 공유·논의

AI수도 선언 따른 경제체질 개선

울산시 제공

울산시가 ‘인공지능(AI) 수도’ 도약을 본격화한다.



울산시는 12일 시청에서 울산상공회의소와 경제간담회를 열고 2026년 경제정책 방향을 공유하며 민·관 협력 방안을 논의했다.



간담회는 급변하는 산업 환경 속에서 기업 현장의 목소리를 정책에 반영하기 위해 마련됐다. 시는 경제정책 방향 발표를 통해 주력 산업 고도화, AI 기반 산업 전환, 기업 투자 활성화 및 규제 개선, 미래 신산업 육성 전략 등을 중점적으로 다뤘다.



또 주력 산업 고도화와 산업구조 전환을 통한 울산 경제 체질 개선을 올해 경제정책 기본 방향으로 제시했다. 자동차·조선·석유화학 등 기존 주력 산업의 경쟁력을 강화하고, 디지털·친환경 기술을 접목한 산업 고도화와 신산업 육성을 통해 지속 가능한 성장 기반을 구축하겠다는 전략이다. 특히 ‘인공지능 수도 울산’ 실현을 위해 울산형 소버린 AI 집적단지 조성, 제조업 중심 AI 확산, 시민 체감형 스마트 도시 서비스 확대, AI·데이터 기반 과학 행정 구현 등 핵심 전략을 추진한다. 여기에 1GW급 AI 데이터센터 클러스터 조성, 중소기업 AI 전환 지원, 전략적 투자 유치도 병행한다.



울산시는 이번 간담회를 계기로 지역 경제계와의 협력을 강화해 기업이 체감할 수 있는 정책을 속도감 있게 추진하고, AI를 중심으로 한 산업 혁신과 민생경제 회복을 동시에 이끌어 간다는 방침이다.



김두겸 울산시장은 “산업수도로서 축적해 온 경쟁력을 바탕으로 AI 기술을 접목한 새로운 성장 동력을 만들어갈 것”이라며 “현장 목소리를 시정에 적극 반영해 기업이 체감할 수 있는 경제정책을 추진하겠다”고 말했다.



울산=조원일 기자 wcho@kmib.co.kr



