부산 신평 예비군훈련장, 복합문화체육공간 ‘변신’
유휴 군사부지 시민 공간 전환
‘15분 도시’ 서부산 거점 조성
40여년간 군사시설로 활용돼 온 부산 사하구 신평 예비군훈련장 일대가 시민을 위한 복합문화체육공간으로 재탄생한다.
부산시는 신평 예비군훈련장 일대 22만4250㎡ 부지를 체육·문화·휴식 기능을 갖춘 복합문화체육공간으로 조성하는 개발계획안을 마련했다고 12일 밝혔다. 해당 부지는 2022년 국방부의 예비군훈련장 통합·재배치 결정 이후 유휴부지로 남아 있었다.
개발은 2단계로 추진된다. 1단계로 다목적 체육관 1개 동과 야외 체육시설, 주차장, 광장 등을 포함한 복합문화체육시설을 조성한다. 사업비는 약 280억원이다. 시는 올해 도시계획시설 결정과 기본계획 수립을 거쳐 내년 실시설계와 토지매입 후 공사에 착수해 2029년 준공을 목표로 하고 있다. 2단계에서는 동측 연접 부지를 중심으로 시민 수요를 반영한 생활체육시설을 추가 조성할 계획이다.
시는 부지의 지형 특성을 고려해 자연환경 훼손을 최소화하고 난개발을 방지하는 방향으로 개발을 추진한다. 국방부가 오염토 정화와 기존 시설 철거를 완료한 뒤 부산시가 토지를 매입하는 방식으로 역할을 분담해 사업 실행력을 높이기로 했다. 또 인접한 동매산 도시·유아숲체험원과 연계해 체육과 문화, 휴양을 아우르는 복합 활용 모델을 구축하고 사하구와 협업해 2028년까지 진입도로를 확장해 접근성을 개선할 방침이다.
박형준 부산시장은 “신평 예비군훈련장 일대는 서부산 주민들이 가까운 생활권에서 체육과 문화, 휴식을 누릴 수 있는 ‘15분 도시’ 핵심 거점이 될 것”이라며 “속도감 있는 사업 추진에 역량을 집중하겠다”고 밝혔다.
부산=윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr
