[임성수 특파원의 여기는 워싱턴] 문제적 남자 ‘밀러’… 트럼프의 충동을 정책으로 바꾸는 브레인

스티븐 밀러 백악관 정책 담당 부비서실장은 트럼프 행정부의 ‘기획자’로 불리는 막후 실세 중 한 명이다. 사진은 그가 지난해 10월 말레이시아 쿠알라룸푸르에서 열린 아세안정상회의에 참석한 모습. AP연합뉴스

강압적 이민 단속, 마두로 체포…

그린란드 합병·이란 개입 시사

美 국내외 모든 논란의 중심에

트럼프, 정책문제 논의 때마다

“스티븐 어디 있나” 애타게 찾아



지난 4일(현지시간) 니콜라스 마두로 베네수엘라 대통령이 미군에 체포된 후 압송되는 장면. AP연합뉴스

미국 이민세관단속국(ICE) 요원이 11일 미네소타주 미니애폴리스에서 단속 중인 모습. AFP연합뉴스