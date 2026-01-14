[임성수 특파원의 여기는 워싱턴] 문제적 남자 ‘밀러’… 트럼프의 충동을 정책으로 바꾸는 브레인

강압적 이민 단속, 마두로 체포…
그린란드 합병·이란 개입 시사
美 국내외 모든 논란의 중심에
트럼프, 정책문제 논의 때마다
“스티븐 어디 있나” 애타게 찾아
그린란드 합병·이란 개입 시사
美 국내외 모든 논란의 중심에
트럼프, 정책문제 논의 때마다
“스티븐 어디 있나” 애타게 찾아
“미국인들은 대규모 강제 추방에 압도적으로 찬성했다…민주당과 그 활동가들은 연방 법 집행 기관에 대한 폭력적인 저항을 지지하고 조장하는 방식으로 대응했다.” 미국 미네소타주에서 이민세관단속국(ICE)의 총격으로 30대 여성 러네이 니콜 굿이 사망하면서 여론이 들끓던 지난 11일(현지시간). 스티븐 밀러 백악관 정책 담당 부비서실장은 소셜미디어에 추모 분위기와는 전혀 다른 강경한 이민 단속을 역설하는 글을 올렸다. 도널드 트럼프 대통령은 불과 몇 시간 뒤 밀러 부비서실장과 약속이나 한 듯 “법 집행 기관들에 대한 무례한 행동이었다“며 같은 목소리를 냈다.
트럼프 대통령은 새해 들어 베네수엘라 니콜라스 마두로 대통령 체포, 그린란드 합병, 이란 개입 시사 등을 통해 ‘힘의 외교’를 전면에 내세우고 있다. 국내에서는 강경한 이민 단속을 이어가며 10월 치러지는 중간선거에서 의제화를 시도하고 있다. 이 모든 논란의 중심엔 밀러가 있다. 미국 언론은 그를 트럼프 행정부의 ‘기획자’ ‘설계자’ ‘대통령의 두뇌’로 부른다. 트럼프 측근 그룹에서는 그를 ‘총리’라고 부른다는 말도 있다. 만 40세의 백인 남성이 트럼프의 대내외 정책을 총괄하는 막후 최고 실세 역할을 하는 것이다.
“그는 매일 오전 열리는 10시 전화 회의를 정부 참모가 아닌 전시의 장군처럼 주도한다. 변명은 받아들이지 않고 반대 의견도 용납하지 않는다” 밀러에 대한 시사지 ‘디애틀렌틱’의 묘사다. 잡지는 밀러에 대해 “트럼프 대통령의 가장 위험한 충동을 정책으로 바꾸는 남자”라고 평가했다. 블룸버그도 그에 대해 “이민 정책부터 남미 정책까지 대통령의 의지를 관철하는 데 탁월하다”고 평가했다.
진보의 아성 캘리포니아주 산타모니카에서 성장한 밀러는 강경 우파 정치 성향을 가진 괴짜였다. 유튜브에는 ‘약육강식’의 세계관을 체화하고 진보 진영을 도발하던 그의 청소년 시절을 엿볼 수 있는 영상들이 남아 있다. 2003년 고교 시절 친구들과 웃으며 찍은 영상에서 그는 이라크의 사담 후세인과 측근들에 대해 “이상적인 해결책은 그들의 손가락을 자르는 것이다. 완전히 죽일 필요는 없다”며 “고문이야말로 생명과 인간 존엄성에 대한 찬사”라고 말한다. 다른 영상에서는 그가 학생회 선거에 출마해 “내 쓰레기를 직접 주워야 한다는 소리가 지겨운 건 나뿐인가? 우리에게는 수많은 청소부가 있다”고 말하기도 했다. 히스패닉계 학생들의 언어 능력을 비판하는 글을 기고하기도 했다.
밀러는 2007년 남부 명문 듀크대를 졸업한 뒤 극우 성향의 미셸 바크먼 연방 하원의원 보좌관으로 정계에 입문했다. 이후 제프 세션스 연방 상원의원 등의 참모로 일한 뒤 2016년 트럼프 대선 캠프에 합류했다. 트럼프의 유세마다 반(反)이민과 기성 정치 비판을 담은 포퓰리즘 연설로 군중들을 열광시켰다. 트럼프 측근인 스티브 배넌은 밀러에 대해 “극적인 감각이 뛰어나다. TV에서 보여주는 태도만 봐도 알 수 있다”며 “그는 항상 진보주의자들 머리가 터지길 바라면서 그 캐릭터를 연기한다”고 말했다.
밀러는 최근 마두로 제거와 그린란드 병합과 관련해서도 ‘힘으로 통치되는’ 세계를 강조했다. 그는 CNN에 “우리는 현실 세계, 힘과 강압, 권력에 의해 지배되는 세계에 살고 있다”고 설명했다. 또 “우리는 초강대국이며 트럼프 대통령 아래에서 초강대국의 위상을 보여줄 것”이라고 선언했다.
밀러는 이민 단속도 총지휘하고 있다. 연방수사국(FBI)과 ICE로부터 불법 이민 단속 현황을 보고받고 목표치를 제시해 성과를 닦달한다. 지난해 5월에는 ICE에 하루 3000명의 불법 이민자 체포를 목표치로 제시했다. 전년 하루 체포 건수와 비교하면 10배 폭증했다. 한 관계자는 “그는 모두를 극한까지 밀어붙인다”며 “전화를 걸어와서 모두에게 고함을 친다. 그의 분노에서 벗어날 수 있는 사람은 없다”고 말했다. 트럼프 행정부가 하버드대 등 미국 주요 사립대와의 문화 전쟁에 나서도록 이끈 것도 밀러다.
진보 진영에서는 밀러를 네오나치, 파시스트 백인 우월주의자 등으로 비난하고 있다. 하지만 트럼프의 신임은 절대적이다. 캐럴라인 레빗 백악관 대변인은 “정책 문제가 오벌오피스에서 논의될 때마다 대통령이 ‘스티븐은 어디 있나? 그에게 처리하라고 전해라’라고 말하는 횟수는 셀 수 없을 정도다”라고 말했다.
밀러는 트럼프 1기 때는 트럼프 장녀 이방카와 사위 제러드 쿠슈너와도 가깝게 지냈다. 상대적으로 온건한 이방카 부부와 가까이 지낸 건 대통령 딸과 가까이 지내는 것이 도움이 된다는 ‘권력의 생리’를 이해했기 때문이다. 밀러는 트럼프 1기가 끝날 무렵 백악관 직원들의 일자리를 대신 수소문하는 등 측근 관리에도 뛰어난 것으로 알려졌다. 백악관 공보담당 스티븐 청은 “그를 나치나 파시스트라 부르는 건 게으르고 명백히 거짓된 비난”이라며 “실제로 그는 매우 친절하고 정중한 사람”이라고 변호했다.
‘디애틀렌틱’ 기자 애슐리 파커는 공영방송 NPR의 ‘밀러는 얼마나 강력한가’라는 제목의 팟캐스트에 출연해 “그는 믿을 수 없을 만큼 강력하다”며 “우리가 TV와 CNN 등의 인터뷰에서 목격하는 그 과장된 모습은 이제 그의 진정한 성격이 됐다. 공적 모습과 사적 모습 사이에 실질적인 차이는 없다”고 평가했다.
워싱턴=임성수 특파원 joylss@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지