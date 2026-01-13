내시경 척추 수술 확산… 고난도 경추·흉추에도 적용

큰 절개 없고 수술 간단… 회복 빨라
대학병원들에서도 도입 늘어나
치료 범위 확장… 레이저도 진화
디스크 넘어 다양한 척추 질환에 응용
근래 내시경을 이용한 척추 수술에 대한 관심과 정보가 넘쳐나고 있다. 내시경 척추 치료는 수술용 칼과 집게를 써서 큰 절개가 필요했던 과거와 달리, 피부에 6~8㎜의 작은 구멍을 내고 내시경과 수술 장비를 삽입해 레이저·고주파열 등으로 병변 부위를 치료하는 방식이다. 내시경을 이용하면 큰 이점이 있다. 척추뼈와 관절, 인대, 근육 등 정상 조직은 손상시키지 않고 병의 원인만을 제거할 수 있다. 전신마취나 수혈이 필요 없으며 그만큼 회복이 빠르고 단기간에 일상생활로 돌아갈 수 있다.
내시경 치료는 1990년대 허리 디스크에 성공적으로 도입된 이래 척추 전문병원 중심으로 보편 적용되고 있다. 요즘은 초창기에 도입을 주저했던 대학병원들에서도 확산되는 추세다.
치료 범위는 허리 디스크, 척추관 협착증, 척추 변성 질환, 재수술을 넘어 고난도 기술이 필요한 경추(목)와 흉추(등) 디스크까지 확장하고 있다. 보건복지부 지정 척추 전문 청담우리들병원 신상하 병원장(신경외과 전문의)은 12일 “수술 기구나 기법이 발전해 신경막 손상, 척수액 유출, 출혈·혈종 등 내시경 치료 중 발생하는 예상치 못한 이벤트에 대한 대응 전략도 많이 향상됐다”고 말했다. 우리들병원은 내시경 척추 치료법의 국내는 물론 세계적 확산에 산파 역할을 했다. 미국 정부와 학회는 2017년 이 병원이 개발한 내시경 레이저 디스크 치료법의 효과와 안전성을 인정해 표준 치료로 공인했고 의료보험도 적용했다. 이 병원이 국제 학술지에 발표한 연구 논문 830여편 중 200여편이 내시경 수술의 임상 경험과 치료 효과와 관련된 것들이다. 내시경 치료 시 병변 제거에 쓰이는 레이저도 진화를 거듭하고 있다. 3세대 내시경에 쓰이는 홀뮴야그 레이저는 광섬유를 이용해 휘어지고 90도로 꺾이는 형태여서 매우 정밀한 치료가 가능하다.
요즘은 고난도 치료 부위에 해당되는 목과 등 디스크는 물론 척추 변성 질환도 내시경으로 치료가 가능해지고 있다. 내시경 목 디스크 치료는 피부를 더 작게 약 4㎜만 절개하고 그 틈으로 고구마에 젓가락 찌르듯 내시경, 레이저 등 기구를 삽입해 모니터 화면으로 확인하며 빠져나온 디스크 조각만을 제거한다. 신경막 외 출혈이나 신경섬유 유착(들러붙음) 같은 부작용이나 쉰 목소리 등 합병증이 거의 없고 흉터도 남지 않는다. 재발률은 1% 이하다.
흉추 디스크는 허리·목에 비해 난도가 더 높다. 갈비뼈 안에 폐·심장·간 등 중요 장기가 위치해 있고 중추신경이 지나가기 때문이다. 우리들병원은 흉추의 왼쪽 혹은 오른쪽에 약 7㎜ 피부 절개로 내시경 관을 병변에 정확하게 위치시킨 뒤 레이저로 병든 디스크를 제거하는 방법으로 환자 치료에 활용하고 있다. 이 병원 배준석 전 원장(신경외과 전문의)은 12개의 흉추 중에서 특히 접근이 어려운 상부 흉추(1~5번)와 중부 흉추(5~9번)에 안전하고 효과적인 최신 수술법을 개발해 국제 학술지에 발표한 바 있다.
배 전 원장은 “흉추 디스크는 전체 척추 디스크 환자의 0.5~4% 정도 발병하는 것으로 알려져 있지만 진단 기술이 발전하면서 증가 추세에 있다”면서 “등은 물론 가슴, 갈비뼈, 옆구리로 뻗치는 통증과 양팔이 저리고 다리까지 이어지는 감각 이상이 있는 질환으로 증상이 모호해 감별 진단이 중요하다”고 강조했다. 호발 연령은 40~60대로 허리나 목 디스크에 비해 늦은 나이에 많이 발생한다. 배 전 원장은 “웨이트 트레이닝을 심하게 하는 사람, 작업 현장에서 무거운 물건을 들어야 하는 육체적 과부하가 반복되는 경우, 교통사고나 스키 부상 등 갑작스러운 충격에 의해 허리가 틀어지는 경우 발생 빈도가 높아지는 만큼 주의가 필요하다”고 조언했다.
이밖에 난치성 요통과 다리로 뻗치는 좌골신경통을 유발하는 척추 변성 질환이나 척추 전방전위증(척추뼈가 앞으로 휘어짐)을 동반한 허리 디스크 등도 내시경 치료의 범위로 들어오고 있다. 신상하 병원장은 “내시경을 이용한 척추 치료술이 발전하면서 어려운 사례에도 성공적으로 적용되고 있다”면서 “큰 절개가 필요 없고 부분마취 하에 간단하게 수술 가능하기 때문에 환자 입장에선 부담이 적고 만족도가 높다”고 말했다.
강동경희대병원 신경외과 안용 교수는 “내시경 척추 수술은 현재 전 세계적으로 각광받는 분야로, 디스크를 넘어서 퇴행성이나 염증 질환, 종양 등 다양한 척추 질환에 응용되고 있다”고 말했다.
민태원 의학전문기자 twmin@kmib.co.kr
