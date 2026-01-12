‘경제난’ 이란, 47년 신정체제 최대 위기… 미, 군사개입 준비

정부 “시위자 누구든 신의 적… 사형”

사망 192명… 2000명 이상 사망설도

트럼프 “미국은 도울 준비 돼 있다”

이란 수도 테헤란에서 10일(현지시간) 대규모 인파가 거리로 쏟아져 나와 반정부 구호를 외치고 있다. 오른쪽은 이슬람사원 인근으로 추정되는 지역이 불길에 휩싸인 모습으로 같은 날 엑스에 공개됐다. 지난달 28일 테헤란 그랜드 바자르(전통시장) 상인을 중심으로 경제난에 항의하며 시작된 반정부 시위는 2주를 넘기며 이란 전국으로 확산하고 있다. 미국에 기반한 인권운동가통신(HRANA) 집계 결과 이란 31개 주 185개 도시에서 총 574건의 시위가 발생했다. 로이터연합뉴스, 엑스 캡처

이란에서 경제난으로 시작된 반정부 시위로 1979년 이슬람혁명 이후 47년간 이어온 신정체제가 최대 위기를 맞았다. 이란 지도부가 시위 가담자에 대한 사형까지 거론하며 경고했지만 2주를 넘긴 시위는 갈수록 격해져 사망·구금자 숫자도 계속 늘고 있다. 도널드 트럼프 미국 대통령은 재차 개입을 시사해 중동에서의 군사적 긴장이 높아지고 있다.



AP통신에 따르면 마수드 페제시키안 이란 대통령은 11일(현지시간) 대국민연설에서 “소수의 폭도가 사회 전체를 파괴하도록 방치하지 않는 것이 우리의 더 중요한 의무”라고 밝혔다. 개혁파로 분류되는 페제시키안 대통령이 반정부 시위대를 폭도로 규정하고 강경 진압을 예고한 것이다. 다만 “우리에겐 국민 우려를 해소해야 할 의무도 있다”며 온건한 메시지도 냈다. 미국과 이스라엘을 향해서는 “혼란과 무질서를 조장하고 있다”고 경고했다.



모하마드 모바헤디아자드 이란 검찰총장도 성명에서 “시위 가담자는 누구든 신의 적으로 간주하겠다”며 “이는 사형에 해당하는 혐의”라고 밝혔다. 아야톨라 알리 하메네이 최고지도자의 신정체제를 지탱하는 이란 혁명수비대(IRGC)는 “안보 수호는 레드라인이다. 현 상황이 계속되는 것을 용납할 수 없다”고 했다.



시위대와 군·경 충돌로 인명 피해도 커지고 있다. 노르웨이 기반 단체 이란인권(IHR)은 이날까지 사망자 수를 192명으로 집계했다. IHR은 이란에서 지난 8일부터 국제전화와 인터넷이 차단된 점을 들어 “미확인 보고에 따르면 2000명 이상 사망했을 가능성도 제기됐다”고 덧붙였다. 이란 준관영 타스님통신은 “군·경 사망자가 109명”이라고 전했다. 미국 인권단체인 인권운동가통신(HRANA)은 전날까지 최소 116명이 사망하고 2638명이 구금됐다고 밝혔다.



이란 수도 테헤란에서 9일(현지시간) 복면을 쓴 시위 참가자가 미국에 망명 중인 레자 팔레비 왕세자 사진을 들고 있다. AP연합뉴스

테헤란의 한 병원 직원은 BBC에 “청년들이 머리와 심장에 총을 맞았다”며 “너무 많은 환자가 몰려와 심폐소생술 할 시간조차 없다”고 전했다. 이어 “영안실에는 시신이 겹겹이 쌓여 있고, 이곳이 가득 차 기도실에도 시신을 쌓아두고 있다”고 덧붙였다.



이란 화폐 리알화 가치 폭락과 연간 40%에 육박하는 물가상승률 등에 따른 경제난이 도화선이 된 시위는 신정체제 종식 요구로 번졌다. 특히 이슬람혁명 때 반(反)팔레비운동 확산에 핵심 역할을 한 그랜드 바자르(전통시장) 상인들이 이번 사태를 주도했다는 점에서 이전과 다르다는 분석이 나온다. 뉴욕타임스(NYT)는 “2022년 ‘여성·생명·자유’운동으로 알려진 대규모 시위는 히잡 의무 착용 같은 사회적 억압에 반발했으나 가난하고 보수적인 이란인들은 거의 동원되지 않았다”며 “경제난으로 촉발된 이번 시위는 빈곤층과 중산층 모두를 거리로 이끌었다”고 설명했다.



수도 테헤란을 비롯해 전국 185대 도시로 번진 시위 현장에선 체제전복이나 왕정 회귀 구호도 나오고 있다. 지난 9일 테헤란에선 거리로 쏟아져 나온 수천명의 인파 속에서 한 남성이 “하메네이에게 죽음을”이라고 외치는 영상이 소셜미디어에 공개됐다. 시위대 사이에선 이슬람혁명 후 미국에 망명한 레자 팔레비 왕세자 사진도 목격됐다.



팔레비 왕세자가 10일 엑스(옛 트위터)에 공개한 영상 메시지에서 이란 국민에게 “거리를 떠나지 말라”며 시위 참가를 독려하는 모습. AFP연합뉴스

팔레비 왕세자는 10일 엑스에 올린 영상에서 “거리로 나온 이란 국민의 용기가 하메네이 폭정을 약화시키고 있다”며 “나는 곧 여러분 곁으로 가겠다”고 말했다. 다만 타임지는 “팔레비 왕조에 대한 지지 구호는 이슬람혁명 전에 안정적이었던 이란 사회에 대한 향수만을 반영한 것으로, 이는 신정을 대신해 군주제로 돌아가자는 의미는 아닐 수 있다”고 지적했다.



이런 가운데 트럼프 대통령은 트루스소셜에 “이란은 어쩌면 과거 어느 때보다 자유를 바라보고 있다. 미국은 도울 준비가 됐다”고 밝혔다. 그는 9일에도 기자들에게 이란 정권이 국민을 살해할 경우 “이란이 가장 아픈 곳을 매우 세게 타격하겠다”며 군사 개입을 시사했다.



월스트리트저널(WSJ)은 “정부 관계자들이 트럼프 대통령의 위협을 실행에 옮기기 위해 필요한 경우 이란 공격을 수행하는 방법에 대한 예비 논의를 진행했다”고 전했다. WSJ는 이란의 군사시설 다수를 대상으로 한 대규모 공중 공격도 논의됐다고 전했다. NYT도 최근 트럼프 대통령이 이란에 대한 군사 공격의 새로운 옵션에 대해 브리핑을 받았다고 보도했다.



김철오 기자, 워싱턴=임성수 특파원 kcopd@kmib.co.kr



