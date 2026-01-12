한병도號 과제 첩첩산중… “공천헌금, 민주당답지 않다”
한 “옷깃 여미고 스스로 돌아봐야”
지도부선 김병기 자진탈당 요구
특검·개혁법안·이혜훈 등 숙제
더불어민주당 새 원내사령탑에 오른 한병도 원내대표가 6·3 지방선거를 코앞에 두고 터진 당 공천헌금 파문 수습 등 산적한 과제를 떠안고 출발선에 섰다. 당장 김병기 의원을 둘러싼 의혹을 명확히 정리하는 문제가 발등의 불이다. 2차 종합 특검과 통일교 특검 추진, 사법개혁 법안의 조속한 마무리, 민생 입법을 위한 여야 협치 복원도 원내지도부가 해결해야 할 숙제로 꼽힌다.
우선 김 의원과 강선우 무소속 의원이 엮인 ‘1억원 공천헌금’ 수수 의혹에 대한 당 차원의 대응 문제부터 처리해야 한다. 민주당은 강 의원을 빠르게 제명 조처했지만 김 의원 거취에 대해선 당내 의견이 엇갈려 처분을 유보한 상태다. 국민의힘이 ‘공천헌금 특검’ 카드로 압박하는 상황이어서 지방선거 영향을 최소화하려면 12일 예정된 윤리심판 절차와 별개로 당 차원의 적극적 의혹 규명과 ‘클린 공천’ 대책 마련이 필요하다는 목소리가 크다. 한 원내대표는 당선 직후 기자간담회에서 “사실관계는 수사 과정을 통해 드러나겠지만 이런 (공천헌금) 문제가 불거지는 것 자체가 민주당답지 않다”며 “옷깃을 여미고 스스로 돌아봐야 한다”고 말했다. 이날 당 지도부(박수현 수석대변인)에서는 “애당의 길이 무엇인지 깊이 고민해보길 바란다”며 김 의원의 자진 탈당을 요구하는 목소리도 나왔다.
정청래 대표가 새해 1호 법안으로 지목한 2차 종합 특검법과 전재수 의원 등의 연루설이 제기된 통일교 금품 수수 의혹 특검법도 난제다. 민주당은 신천지 의혹까지 포함한 특검법을 추진한다는 방침이지만 자칫 연이은 내부 비위 의혹을 외면한 ‘방탄 특검’이라는 여론이 확산할 우려도 있다. 박 수석대변인은 “특검의 발걸음을 늦출 생각은 추호도 없다”며 “오는 15일 본회의에서 2차 종합 특검법안을 상정해 처리한다는 당 입장에 변함이 없다”고 강조했다. 국민의힘을 향해선 “2차 종합 특검과 통일교·신천지 특검 합의에 신속히 응하기를 바란다”고 촉구했다. 한 원내대표는 이와 관련 “특검과 (이재명 대통령이 추진하는) 지방통합은 바로 우리 눈앞에 다가온 현실”이라며 “국민의힘과 내일쯤 바로 서둘러 협상에 임하겠다”고 말했다.
정 대표는 법왜곡죄 신설, 재판소원 도입, 대법관 증원 등 사법개혁 법안을 설 연휴 전 처리하겠다는 방침이다. 당내에선 지도부가 개혁 이슈에만 매몰될 경우 피로감에 따른 중도층 반발이 발생할 수 있다는 지적도 나온다. 이에 따라 야당과의 협치, 민생 법안과의 균형점 찾기도 새 원내사령탑 앞에 놓인 숙제로 꼽힌다. 한 원내대표는 야당을 국정의 한 축이자 협상 파트너로 인정하고 함께 머리를 맞대겠다는 입장이다.
오는 19일로 예정된 이혜훈 기획예산처 장관 후보자 인사청문회 역시 난제다. 당청은 인사청문회까지 지켜보겠다는 입장이나 여러 의혹이 동시다발적으로 제기되며 당내에서조차 공개 사퇴 요구가 나오는 실정이다.
김혜원 기자 kime@kmib.co.kr
