美中 틈새서 동병상련, 韓日 힘받는 경제연대

G2 패권 다툼에 샌드백 신세

수평적 동맹으로 대응 목소리

양국 기업 90% “좋은 파트너”

게티이미지뱅크

글로벌 경제 질서가 자유무역에서 보호무역주의 기조로 급격히 재편되면서 한국과 일본의 ‘전략적 경제연대’가 필수 생존 전략으로 부상하고 있다. 미국의 자국 우선주의 관세 정책과 중국의 기술 굴기 사이에서 샌드위치 신세가 된 양국은 지난해 국교 정상화 60주년을 계기로 과거의 갈등을 넘어 ‘수평적 경제 동맹’ 구축이 필요하다는 목소리가 커지고 있다.



12일 한국무역협회에 따르면 1965년 국교 정상화 당시 2억 달러에 불과했던 한·일 교역 규모는 지난해 약 700억 달러로 350배 이상 확대됐다. 주목할 점은 양적 성장뿐 아니라 교역 구조의 질적 변화다. 한국이 일본의 원자재와 부품을 수입해 완제품을 생산하던 과거의 수직적 분업 구조가 현재는 반도체와 중화학 제품 등을 서로 주고받는 수평적 협업 체계로 바뀌었다. 일본으로의 한국 수출 가운데 중간재 비중은 1988년 31.6%에서 2024년 77.5%로 급등했다. 양국 기업 현장의 분위기도 긍정적이다. 한국무역협회가 지난해 5월 실시한 설문조사에서 한국 기업의 94.5%, 일본 기업의 95.9%가 “향후 파트너사와의 협력을 유지하거나 확대할 것”이라고 응답했다. 상대국 시장 진출을 염두에 둔 협력 확대 의지도 높았다. 한국 기업은 안정적인 거래 관계와 일본 시장 접근을, 일본 기업은 한국 시장 진출과 한국 기업의 기술력·품질 경쟁력을 협력 확대의 주요 이유로 꼽았다.





이 같은 결속의 배경에 ‘미국 우선주의’와 ‘중국 리스크’라는 공통의 위기 의식이 자리한다. 자유무역 질서를 이끌어온 미국의 역할이 약화되는 반면 중국은 산업 보조금과 내수 중심 전략을 강화하며 통상 환경의 불확실성을 키우고 있다. 김태황 명지대 국제통상학과 교수는 “이런 환경에서는 한국이 단독 대응에 나서기보다 일본과의 협력을 통해 대외 리스크를 관리하는 것이 현실적”이라며 “특정 진영에 서기 위한 선택이 아니라 통상·외교 리스크를 관리하기 위한 현실적인 대응 수단”이라고 강조했다.



미국이 더 이상 자유주의 국제질서의 중심 역할을 하지 않으려는 상황에 대비해 자유무역을 지지하는 국가들과 연대해야 한다는 제언도 잇따른다. 포괄적·점진적 환태평양 경제 동반자 협정(CPTPP)과 역내 포괄적 경제 동반자 협정(RCEP)을 축으로 한 ‘소다자 협력’을 통해 개방적 통상 질서를 유지해야 한다는 의견이 제기되고 있다. CPTPP는 미국의 동맹·우방국을 중심으로 형성된 자유무역 블록이라는 점에서 상징성과 전략적 가치가 크다. 한국의 가입을 포함한 한·일 공조가 필요하다는 공감대가 형성되고 있다.



양국의 교역 구조가 이미 중간재 중심으로 재편된 만큼 미래 첨단산업에서도 소재·부품·장비를 축으로 한 협력 기회도 확대될 전망이다. 대표적인 분야가 반도체다. 한국의 파운드리 경쟁력과 일본의 소부장 기술을 연계한 양방향 협력 모델이 거론된다. 한국 기업의 일본 내 투자 확대와 일본 소부장 기업의 국내 유치를 병행해 양국 모두의 반도체 공급망을 강화해야 한다는 구상이다.



모빌리티와 로봇 분야에서도 협력 여지는 크다. 한국의 인공지능(AI)·소프트웨어 역량과 일본의 정밀 부품 기술, 대형 교통사업 운영 경험을 결합할 경우 상당한 시너지가 기대된다. 특히 고령화라는 공동의 구조적 난제를 해결하기 위한 휴머노이드 로봇 협력은 아시아 전역으로 확산 가능한 새로운 비즈니스 모델로 주목받고 있다. 허재철 KIEP 일본동아시아팀장은 “사회적 수용성과 윤리까지 함께 고려하는 개방형 혁신 모델이 필요하다”고 말했다.



한·일 경제협력이 본격화할 경우 인구 감소 시대에 대한 대응력 강화도 기대된다. 이지평 한국외대 융합일본지역학부 교수는 “한국과 일본은 모두 인구 감소라는 구조적 문제를 안고 있다”며 “일본의 경험을 보면 결국 해법은 효율성과 생산성 제고에 있다”고 설명했다. 그는 “고부가가치 산업을 중심으로 분업과 협력이 이뤄지면 1인당 국내총생산(GDP)를 높이고 경제의 지속 가능성을 확보할 수 있다”고도 말했다.



장밋빛 전망이 제시되지만 현실적 제약이 만만치 않다. 가장 큰 걸림돌은 외교·정치적 변수다. 과거사 갈등이나 수출 규제 사태처럼 외교 이슈가 경제 현장에 즉각적인 충격을 주는 구조가 반복될 가능성을 배제할 수 없다. 이 교수는 “정치 때문에 경제가 희생돼서도 안 되고, 경제 때문에 정치적 원칙을 양보할 수도 없다”며 “갈등을 관리하면서 병행하는 성숙한 접근이 현실적인 해법”이라고 강조했다.



산업 구조 역시 협력과 경쟁이 교차하는 지점이다. 김 교수는 “한국은 일본과 명백한 경쟁국이 됐지만, 첨단 산업의 소재·부품·장비 분야에서는 여전히 일본 의존도가 남아 있다”며 “일부 핵심 소재와 필름 분야는 아직 완전한 자립 단계가 아니다”라고 짚었다. 이어 “일본에 대한 완전한 기술 자립 이전까지는 협력과 경쟁을 병행하는 전략이 필요하다”고 덧붙였다.



전문가들은 한·일 경제협력이 지속성을 갖기 위해서는 정치·외교 변수로부터 경제 협력을 분리해 관리하는 정부의 역할이 중요하다고 지적한다. 김나율 한국무역협회 동향분석실 수석연구원은 “상대국 기업과 신규 협력을 모색하는 기업들이 거래 이력이나 정부 사업 수행 경험 등 초기 실적을 축적할 수 있도록 공동 프로젝트 참여 기회와 기업 간 매칭을 정부가 적극 지원할 필요가 있다”고 말했다.



세종=김혜지 기자 heyji@kmib.co.kr



