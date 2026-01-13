日 주도 CPTPP 가입… 한국경제에 약일까 독일까
한일 정상회담서 물꼬 가능성
반도체·배터리 등 선택지 확대
농업·일부 제조업 타격 우려도
日 수산물 금수 해제 최대 관건
한·일 정상회담을 계기로 한국의 포괄적·점진적 환태평양경제동반자협정(CPTPP) 가입 문제가 다시 거론될 가능성이 커지고 있다. 미·중 갈등과 글로벌 보호무역 기조가 고착화한 상황에서 한국이 역내 다자 통상 질서에 적극 참여해야 한다는 주장에 힘이 실리는 상황이다. 농업과 일부 제조업을 중심으로는 국내 산업 피해를 우려하는 목소리도 적지 않다.
CPTPP는 일본·호주·캐나다·멕시코 등 12개국이 참여하는 초대형 자유무역협정이다. 일본이 사실상 협정 운영을 주도하고 있다. 오는 13일 이재명 대통령의 방일로 열리는 한·일 정상회담에서 일본 정부가 CPTPP 가입 여부를 언급할 것으로 보인다.
한국의 CPTPP 가입은 반도체·배터리 등 전략 산업을 둘러싼 글로벌 공급망 재편 국면에서 한국경제의 선택지를 넓히는 카드로 평가된다. 한국은 멕시코 등 일부 중남미 국가들과 상대국의 경계심 등으로 자유무역협정(FTA) 체결에 어려움을 겪어왔는데, 이 국가들과도 간접적으로 시장 개방 효과를 기대할 수 있다. 협정 참여국이 확대될수록 한국에 유리한 통상 환경이 조성될 가능성도 크다. 대외경제정책연구원(KIEP)은 CPTPP 가입 시 한국의 실질 국내총생산(GDP)이 최대 0.35% 증가하고 소비자 후생도 개선될 것으로 내다봤다.
이지평 한국외대 융합일본지역학부 교수는 “미국, 중국과 같은 강대국들 틈에서 자유무역을 지지하는 국가들이 공동의 틀을 갖는 것이 중요하다”며 “CPTPP는 그런 국가들을 묶을 수 있는 장치”라고 12일 말했다.
그러나 부담 요인도 적지 않다. CPTPP에 호주·캐나다·뉴질랜드·베트남 등 농축산물·수산물 강국이 대거 참여하고 있어 국내 농어민들의 반발이 불가피하다. 가입 승인 구조가 회원국 만장일치인 점을 감안할 때 일본이 지속적으로 문제 삼아 온 한국의 수산물 수입 금지 조치 해제 여부는 가입 협상의 최대 난제가 될 가능성이 크다. 이 교수는 “CPTPP가 일부 분야의 경쟁 심화를 불러올 수는 있지만, 거시 지표상으로는 한국에 긍정적인 효과가 큰 만큼 통상 협정을 정치적 감정이 아닌 전략의 문제로 접근해야 한다”고 강조했다.
세종=김혜지 기자 heyji@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사