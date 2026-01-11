12일 더 춥다… 주 중반까지 동장군 기세
서울 ―9도 등 대부분 ―10도 안팎
12일 저녁 서해안·제주 강풍 특보
연초부터 대한민국이 매서운 추위에 갇혔다. 강추위는 이번 주 중반까지 이어질 전망이다. 한파에 강풍까지 겹치면서 전국 곳곳에서 피해가 속출했다.
11일 기상청에 따르면 12일 아침 최저기온은 영하 14도에서 영하 3도로 예보됐다. 특히 서울 영하 9도, 인천 영하 8도, 수원 영하 10도, 춘천 영하 14도, 대전 영하 9도 등 대부분 지역에서 영하 10도 안팎의 맹추위가 예상된다.
이번 한파의 원인은 저기압이 한반도를 통과하는 상황에서 대륙고기압의 확장이 겹쳤기 때문이다. 기상청 관계자는 “새로운 기압골이 접근하면 북서쪽에서 찬 공기를 유입한다. 이 경우 기온은 떨어질 가능성이 있다”며 “바람이 강하게 부는 지역을 중심으론 체감온도가 더 떨어질 수 있다”고 말했다.
강풍과 한파의 영향으로 시설물 파손과 교통 불편 등 여러 피해가 발생했다. 행정안전부 중앙대책본부의 대설 대처상황 보고에 따르면 11일 오후 6시 기준 소방 당국에 대설 관련 신고 14건, 강풍 관련 신고 1659건이 접수됐다. 전북에선 92가구가 일시 정전됐다가 복구 완료했으며, 군산~어청, 포항~울릉도 등 69개 항로 82척의 여객선은 결항했다.
맹추위와 강풍은 한동안 지속될 전망이다. 13일 최저기온은 영하 7도~5도로 예보됐다. 다만 전국 곳곳에서 최대 초속 15m 안팎의 강한 바람이 불 수 있다. 특히 12일 밤부터 충남서해안과 전라서해안, 제주도에선 초속 20m 이상 매우 강한 바람도 관측될 수 있다.
주말에는 전국적으로 저기압과 고기압의 경계에서 기압 차가 크게 발생하며 바람이 거세졌다. 지난 10일 전남 홍도, 강원 미시령 등에선 초속 30m를 넘는 강풍이 관측됐다. 전남 등을 중심으로 폭설도 이어졌다. 10일부터 11일 오후 2시까지 전남 무안(전남도청) 25㎝, 목포 20.4㎝ 등의 적설량을 기록했다. 기상청 관계자는 “현재는 저기압이 한반도를 빠져나가면서 바람은 다소 약해진 상황”이라며 “하지만 북서쪽 대륙고기압이 계속 확장하며 기온은 좀 더 떨어진다”고 설명했다.
