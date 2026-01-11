‘친청 2명’ 지도부 입성, ‘대장동 변호인’ 낙선… 힘실린 정청래

최고위원에 강득구·이성윤·문정복



이성윤·문정복 “1인1표제 재추진”

정 대표에 코드… 리더십 강화 평가

‘친명’ 강득구 득표율 1위에 만족

더불어민주당 새 최고위원에 당선된 강득구, 이성윤, 문정복 의원(왼쪽부터)이 11일 국회 의원회관에서 열린 후보자 합동연설회에서 결과 발표 후 손을 잡고 기념사진을 촬영하고 있다. 이병주 기자

더불어민주당 새 최고위원에 친명(친이재명)계 강득구 의원과 친청(친정청래)계 이성윤·문정복 의원이 11일 선출됐다. 친명계가 전략적으로 강 의원을 밀어주면서 1위를 차지했지만 친청파 의원이 다수 지도부에 입성하면서 친청 친위체제도 크게 약화되지는 않았다는 평가다.



김정호 중앙당 선거관리위원장은 11일 국회 의원회관에서 열린 민주당 최고위원 보궐선거에서 후보 4명 중 이들 3명이 차기 최고위원에 당선됐다고 밝혔다. 후보별 득표율을 보면 강 의원 30.74%. 이 의원 24.72%, 문 의원 23.95% 순으로 집계됐다.



6·3 지방선거 출마를 위해 사퇴한 3명의 후임을 뽑기 위한 이번 최고위원 보궐선거는 친명 대 친청 계파 간 2대 2 경합 구도로 치러졌다. 친명계로 분류된 강 의원이 득표율 1위로 지도부 진입에 성공했지만, 이재명 대통령 대장동 사건 변호사 출신인 이건태 의원이 4위로 낙선했다. 특히 강성 친청계인 이 의원과 문 의원이 나란히 당선되면서 정청래 대표의 리더십 수성에도 청신호가 켜졌다는 평가다.



이날 결과 발표에 앞서 열린 합동연설회에서 4명의 의원은 일제히 ‘내란 청산’과 ‘지방선거 승리’를 한목소리로 외쳤으나 ‘정청래 지도부 중심 원팀’ ‘명심이 통하는 후보’ 등 계파색을 달리한 구호도 내놨다. 친청계 의원들은 검찰·사법 개혁 완수, 1인 1표제 재추진 등 정 대표 주력 정책을 지지하는 맞춤형 발언을 쏟아냈다. 이 의원은 “당원주권 정당에서 1인 1표는 너무나 당연하다. 최고위원이 되는 즉시 당대표와 상의해서 당원 1인 1표제를 추진하겠다”고 말했고, 문 의원도 “당대표를 중심으로 1인 1표제를 통해 당원주권시대를 완성하겠다”고 거들었다.



반면 이건태 의원은 당·청 핫라인 가동 등 청와대와의 소통을 강조하며 당·청 엇박자 논란을 야기한 현 지도부를 에둘러 비판했다. 그는 “이 대통령의 방패, 이 대통령의 호위무사인 제가 최고위원이 되어 이재명정부와 민주당을 하나로 꽉 묶겠다”고 강조했다. 강 의원도 “2021년 이재명 대선 후보에게 있지도 않은 대장동 혐의로 정치검찰이 총공세를 펼칠 때 대장동의 진실을, 정치검찰의 조작을, 이재명의 결백을, 국회에서 가장 먼저 외쳤던 사람이 저 강득구”라며 명심을 앞세웠다.



민주당 원내대표 보궐선거는 결선투표까지 이어졌다. 정견 발표에 나선 4명의 후보 모두 ‘내란 종식’과 ‘지선 승리’를 내걸었다. 한병도 의원은 소통에 방점을 찍었다. 지난해 국회 예산결산위원장으로서 법정기한 내 예산안 통과를 주도한 성과를 부각한 그는 정부·청와대와의 소통을 강화함으로써 이견 노출을 줄이고 합의된 결론이 발표되도록 하겠다고 강조했다.



백혜련 의원은 설 전까지 2차 종합·통일교 특검을 처리하겠다며 개혁을 강조했다. 사법개혁위원장으로서 관련 법안 처리를 완수하고, 당내 비리에는 무관용 원칙을 적용하겠다고도 했다.



김혜원 송경모 기자 kime@kmib.co.kr



