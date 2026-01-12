LG, 5년 독자 기술 집약한 ‘K-엑사원’ 공개
미·중 점령한 AI 성능 평가서 7위
“글로벌 거대 모델과 대등하게 경쟁”
LG AI연구원이 독자 AI 파운데이션 모델의 기술력을 집약해 만든 ‘K-엑사원’을 공개했다. K-엑사원은 미국과 중국이 점령한 글로벌 AI 모델 평가에서 7위를 기록해 국내 AI 중 유일하게 상위 10위 안에 이름을 올렸다.
LG AI연구원은 11일 K-엑사원이 정부의 독자 AI 파운데이션 모델 프로젝트 1차 평가 기준인 13개의 벤치마크 테스트에서 전체 평균 72점을 기록해 5개 정예팀 중 가장 높은 점을 받았다고 밝혔다. 또 13개 테스트 중 10개에서 1위를 차지했다고 덧붙였다.
K-엑사원은 또 글로벌 AI 성능 평가 기관인 아티피셜 어낼리시스의 인텔리전스 지수 평가에서 32점을 얻어 7위를 기록했다. 오픈 웨이트 모델 상위 10개를 중국과 미국이 휩쓸고 있는 상황에서 한국 모델로는 K-엑사원이 홀로 이름을 올렸다는 것이다. 오픈 웨이트는 학습이 끝난 AI 모델의 가중치를 공개해 사용자가 직접 모델을 실행하거나 용도에 맞게 개조할 수 있도록 한 것이다.
K-엑사원은 글로벌 오픈소스 AI 플랫폼인 허깅 페이스에 오픈 웨이트로 공개된 직후 글로벌 모델 트렌드 순위 2위를 기록하고, 미국 비영리 AI 연구기관 에포크 AI의 ‘주목할 만한 AI 모델’에도 이름을 올리는 등 주목을 받았다.
LG AI연구원은 지난 5년의 연구 성과가 K-엑사원에 집약돼 있다고 강조했다. 우선 엑사원 4.0에서 검증된 핵심 기술인 ‘하이브리드 어텐션’을 고도화해 K-엑사원에 적용했다. 어텐션은 AI 모델이 방대한 데이터를 처리할 때 어떤 정보에 집중해야 하는지 판단하는 두뇌 역할을 한다. 특정 범위의 정보에 집중하는 ‘슬라이딩 윈도우 어텐션’과 전체 맥락을 이해하는 ‘글로벌 어텐션’을 조합한 하이브리드 어텐션을 보다 정교하게 발전시켜 메모리 요구량과 연산량을 엑사원 4.0 대비 70% 절감했다는 설명이다.
이와 함께 문장을 AI가 이해하는 단위인 ‘토큰’으로 쪼개는 기술을 향상시켜 국내 AI 모델 중 가장 긴 26만 토큰의 긴 문맥을 한 번에 이해하고 처리할 수 있다. 이는 A4 문서 기준 400장 이상에 해당하는 분량이다.
최정규 LG AI연구원 에이전틱 AI 그룹장은 “K-엑사원은 자원의 한계 속에서 독자적인 기술 설계로 글로벌 거대 모델들과 대등하게 경쟁할 수 있음을 보여준 사례”라며 “한국을 넘어 전 세계 AI 생태계 발전에 기여하는 모델을 만들어가겠다”고 말했다.
권지혜 기자 jhk@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사