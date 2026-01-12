8시간 ‘침대 변론’ 늘어진 재판… 尹 측도 13일 최소 6시간 예고

‘시간 끌기’ 사실상 재판 방해 지적

김용현 측 재판 지연전략 자화자찬

16일에는 ‘체포방해 혐의’ 1심 선고

13일 12·3 비상계엄 관련 내란우두머리 혐의를 받는 윤석열 전 대통령의 추가 결심공판이 열릴 서울 서초구 서울중앙지법 전경. 서울중앙지법은 16일엔 윤 전 대통령 체포방해 혐의에 대한 1심을 선고할 예정이다. 연합뉴스

지난 9일 윤석열 전 대통령의 내란우두머리 혐의 결심공판이 김용현 전 국방부 장관의 약 8시간에 걸친 ‘침대축구식 변론’으로 기약 없이 늘어진 데 대해 비판의 목소리가 높다. 필요하지 않은 발언으로 시간 끌기를 하면서 사실상 재판을 방해했다는 것이다. 윤 전 대통령 측도 추가 기일로 지정된 13일 ‘초장기 변론’을 예고한 상황이라 재판부의 강한 개입이 필요할 것이란 지적이 제기된다.



11일 법조계에 따르면 김 전 장관 측 변호인단은 지난 9일 서울중앙지법 형사25부(재판장 지귀연) 심리로 열린 결심공판에서 약 8시간 동안 서증조사를 이어나갔다. 서증조사는 사실관계를 파악하고 유무죄를 판단하고자 증거로 제출된 문서를 확인하는 절차다.



김 전 장관 측은 이 시간 재판과 상관없는 억지 주장을 하며 눈살을 찌푸리게 했다. 경찰이 윤 전 대통령의 탄핵심판 선고에 대비해 비상근무태세인 ‘갑호비상’을 내린 것을 언급하며 “(이것은) 왜 내란 행위가 아니냐”고 언급한 것이 대표적인 사례다. ‘서부지법 폭동’과 같은 일이 재발하는 것을 막기 위한 경찰의 안전 조치를 비상계엄과 비슷한 행위라고 주장한 것이다.



김 전 장관 측은 재판 다음날 이런 지연 전략을 자화자찬했다. 변호인단 중 한 명인 이하상 변호사는 10일 유튜브 채널 ‘진격의 변호사들’에서 “저희들이 앞에서 시간을 확보해줘서 윤 전 대통령 변호인단은 마지막 온전한 한 기일을 확보했다. 대통령 변호인단도 만족한다”고 말했다. 그러면서 “해야 할 일을 완수했기 때문에 감사와 기쁨이 가득하다”고 말했다. 윤 전 대통령 측은 “변론과 관련해 김 전 장관 측과 협의한 적 없다”고 했다.



이런 김 전 장관 측을 더 강하게 제지하지 않은 재판부에 대해서도 적절치 않았다는 지적이 나온다. 재판장인 지귀연 부장판사는 자료 준비가 덜 됐다는 김 전 장관 측에 “프로와 아마추어 차이는 프로는 징징대지 않는다”고 지적했고, 지연이 계속되자 “(같은 내용에 대한 질문을) 겹치지 않게 해주면 시간을 아낄 수 있다”고 요청했다. 하지만 재판부는 강제적인 개입까지 나가지는 않았다. 한 부장판사 출신 변호사는 “재판에서 거듭 주장한 내용을 다시 되풀이하는 수준이라면 재판장이 적절하게 끊고 서면으로 제출토록 하는 소송 지휘도 필요해 보인다”고 말했다.



윤 전 대통령 측 역시 6시간 이상 최후 변론을 예고한 터라 추가 결심공판 역시 장시간 진행될 공산이 크다. 특검의 최종 구형 및 총 8명에 달하는 피고인들의 최후진술도 남아 있는 상황이다.



내란우두머리 재판을 포함해 이번 주에는 내란 혐의 관련 중요 재판들의 변론이 마무리되거나 결과가 나온다. 오는 16일에는 윤 전 대통령의 체포방해 혐의에 대한 1심 선고가 나온다. 특검 측은 지난달 윤 전 대통령에게 징역 10년을 선고해 달라고 법원에 요청했다. 내란중요임무종사 혐의로 기소된 이상민 전 행정안전부 장관의 재판도 12일 마무리된다.



윤준식 기자 semipro@kmib.co.kr



