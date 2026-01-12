올해 경제성장률 2%, 실행경로 ‘안갯속’… 후순위로 밀린 분배

AI 인프라·전력망 병목 관리 필요

이 대통령 “K자형 성장” 지적에도

‘분배·복지’ 분야 주변부로 밀려



이재명정부가 ‘대한민국 경제 대도약 원년’을 내걸고 2026년 경제성장전략을 제시했지만 낙관적 청사진에 치우쳤다는 비판이 나온다. ‘2% 성장률’ 전망과 ‘인공지능(AI) 대전환’ 등 핵심 과제의 실행 경로는 충분히 설명되지 않으면서다. 이 대통령이 “소위 ‘K자형 성장(계층별 소득 성장세 격차로 나타난 양극화)’이라는 중대한 도전에 직면해 있다”고 언급했으나, 양극화 해소를 위한 분배·복지 정책은 부차적으로 다뤄졌다는 지적도 나온다.



재정경제부가 지난 9일 발표한 ‘2026년 경제성장전략’을 보면 정부는 올해 경제성장률 목표를 2.0%로 제시했다. 지난해 성장률이 1.0%에 그친 점을 감안하면, 성장 목표를 1년 만에 두 배로 끌어 올리겠다는 구상이다. 한국은행과 한국개발연구원(KDI) 등 주요 기관이 제시한 전망치(1.8%)보다 높은 수준이다.



정부는 소비 회복과 건설투자 반등, 반도체 수출 호조를 근거로 들었다. 특히 반도체 호황에 따른 효과를 성장 전망의 핵심 변수로 꼽았다. 이형일 재경부 1차관은 “최근 반도체 호조세가 예측치를 웃돌며 강하게 나타나고 있다”며 “이런 부분이 수출에 기여할 것으로 보고 (성장률 전망에) 추가 반영했다”고 설명했다.



그러나 이런 흐름이 지속할지는 미지수라는 분석이 나온다. KDI는 최근 “반도체 수출 호조세가 지속하고 있으나 이는 수출 물량보다 수출 가격이 크게 기여했다”며 “물량 기준인 반도체 생산은 조정된 것으로 풀이된다”고 평가했다. 여기에 외환·부동산 시장의 불확실성, 가계부채 등 다른 위험 요인도 남아 있다. 올해 경제 성장에서 반도체 의존도가 높지만 지속가능성이 담보된 것은 아니라는 지적이다. 전문가들은 AI를 중심으로 한 ‘초혁신 경제’ 전략에 대해서도 실행 가능성에 대한 점검이 필요해 보인다고 지적한다. 국가 AI 컴퓨팅센터 착공, 전력망 확충 등 대규모 인프라 구축 과제가 제시됐지만 병목 요소나 지연 가능성에 대한 관리 방안은 구체적으로 드러나지 않아서다.



재정 계획에서도 빈틈이 보인다는 평가다. 우석진 명지대 경상통계학부 교수는 “체납 관리 강화와 비과세·감면 정비 외에 증세 계획은 사실상 제시되지 못했다”며 “재원 조달 계획과 사회 구조조정 등 앞으로 한국 경제의 4년을 어떻게 끌고 갈지에 대한 방향성이 담기지 않은 셈”이라고 지적했다.



분배·복지 분야는 이번 경제성장전략에서 주요하게 다뤄지지 않았다는 비판도 제기된다. 이 대통령이 K형 성장 우려를 언급하며 “경제 성장의 기회와 과실을 특정 소수가 아닌 모두가 함께 나눌 수 있도록 최선을 다해야 한다”고 강조했지만, 주변 의제만 포함됐다는 지적이다.



시민단체 ‘내가만드는복지국가’는 논평을 내 “경기 활성화, 혁신경제 구현 등은 강조하지만 복지와 재정은 지극히 미약하게 다루고 있다”며 “기초연금 급여구조의 개혁, 국민연금의 가입 기간 확대, 퇴직연금의 연금화 등 다층적 노후소득보장의 핵심 개혁은 찾아볼 수 없다”고 비판했다.



세종=이누리 기자 nuri@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 경제부 이누리 기자 nuri@kmib.co.kr 164 응원 하기 국민일보 경제부 이누리입니다 이재명정부가 ‘대한민국 경제 대도약 원년’을 내걸고 2026년 경제성장전략을 제시했지만 낙관적 청사진에 치우쳤다는 비판이 나온다. ‘2% 성장률’ 전망과 ‘인공지능(AI) 대전환’ 등 핵심 과제의 실행 경로는 충분히 설명되지 않으면서다. 이 대통령이 “소위 ‘K자형 성장(계층별 소득 성장세 격차로 나타난 양극화)’이라는 중대한 도전에 직면해 있다”고 언급했으나, 양극화 해소를 위한 분배·복지 정책은 부차적으로 다뤄졌다는 지적도 나온다.재정경제부가 지난 9일 발표한 ‘2026년 경제성장전략’을 보면 정부는 올해 경제성장률 목표를 2.0%로 제시했다. 지난해 성장률이 1.0%에 그친 점을 감안하면, 성장 목표를 1년 만에 두 배로 끌어 올리겠다는 구상이다. 한국은행과 한국개발연구원(KDI) 등 주요 기관이 제시한 전망치(1.8%)보다 높은 수준이다.정부는 소비 회복과 건설투자 반등, 반도체 수출 호조를 근거로 들었다. 특히 반도체 호황에 따른 효과를 성장 전망의 핵심 변수로 꼽았다. 이형일 재경부 1차관은 “최근 반도체 호조세가 예측치를 웃돌며 강하게 나타나고 있다”며 “이런 부분이 수출에 기여할 것으로 보고 (성장률 전망에) 추가 반영했다”고 설명했다.그러나 이런 흐름이 지속할지는 미지수라는 분석이 나온다. KDI는 최근 “반도체 수출 호조세가 지속하고 있으나 이는 수출 물량보다 수출 가격이 크게 기여했다”며 “물량 기준인 반도체 생산은 조정된 것으로 풀이된다”고 평가했다. 여기에 외환·부동산 시장의 불확실성, 가계부채 등 다른 위험 요인도 남아 있다. 올해 경제 성장에서 반도체 의존도가 높지만 지속가능성이 담보된 것은 아니라는 지적이다. 전문가들은 AI를 중심으로 한 ‘초혁신 경제’ 전략에 대해서도 실행 가능성에 대한 점검이 필요해 보인다고 지적한다. 국가 AI 컴퓨팅센터 착공, 전력망 확충 등 대규모 인프라 구축 과제가 제시됐지만 병목 요소나 지연 가능성에 대한 관리 방안은 구체적으로 드러나지 않아서다.재정 계획에서도 빈틈이 보인다는 평가다. 우석진 명지대 경상통계학부 교수는 “체납 관리 강화와 비과세·감면 정비 외에 증세 계획은 사실상 제시되지 못했다”며 “재원 조달 계획과 사회 구조조정 등 앞으로 한국 경제의 4년을 어떻게 끌고 갈지에 대한 방향성이 담기지 않은 셈”이라고 지적했다.분배·복지 분야는 이번 경제성장전략에서 주요하게 다뤄지지 않았다는 비판도 제기된다. 이 대통령이 K형 성장 우려를 언급하며 “경제 성장의 기회와 과실을 특정 소수가 아닌 모두가 함께 나눌 수 있도록 최선을 다해야 한다”고 강조했지만, 주변 의제만 포함됐다는 지적이다.시민단체 ‘내가만드는복지국가’는 논평을 내 “경기 활성화, 혁신경제 구현 등은 강조하지만 복지와 재정은 지극히 미약하게 다루고 있다”며 “기초연금 급여구조의 개혁, 국민연금의 가입 기간 확대, 퇴직연금의 연금화 등 다층적 노후소득보장의 핵심 개혁은 찾아볼 수 없다”고 비판했다.세종=이누리 기자 nuri@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지