일본, ‘안보 3문서’에 태평양 방위 명기 방침

이오지마에 항만·활주로 정비

‘제2도련선’에 위치 中 견제

고이즈미 신지로(오른쪽 두 번째) 일본 방위상이 11일 지바현 후나바시 소재 육상자위대 나라시노 훈련장에서 낙하산 강하훈련을 체험하고 있다. 로이터연합뉴스

다카이치 사나에 일본 내각이 자국 안보 정책의 근간인 ‘안보 3문서’의 연내 개정을 추진하면서 ‘태평양 방위 강화’를 명기하는 방침을 세웠다. 태평양에서 중국의 군사적 확장을 견제할 목적이라는 분석이 나온다.



요미우리신문은 11일 “일본 정부가 안보 3문서에 ‘태평양 방위 강화’를 명기하는 방침을 굳혔다”며 “이오토(이오지마)의 항만과 활주로 정비를 위한 현지 조사가 내년부터 시작될 예정”이라고 전했다. 태평양 도서 지역 항만과 활주로, 경계·감시용 레이더망을 정비해 자위대의 활동 범위를 넓히겠다는 것이다.



안보 3문서는 일본의 ‘국가안전보장전략’ ‘국가방위전략’ ‘방위력정비계획’을 통칭하는 말이다. 지난해 10월 출범한 다카이치 내각은 방위비를 국내총생산(GDP) 대비 ‘2% 이상’으로 추가 증액해 국방력을 높인다는 목표로 안보 3문서 개정을 올해 안에 완료할 계획을 세우고 있다. 항만·활주로 정비 대상으로 언급된 이오토는 도쿄에서 남쪽으로 1250㎞ 떨어진 섬으로, 미군의 서태평양 거점인 괌과 일본 열도의 중간 지점에 있다. 중국 군사전략상 방위라인인 ‘제2도련선’에 위치해 있다. 이오토 지형상 대형 선박이 정박할 수 없어 항만과 활주로가 재정비되면 태평양 내 자위대 수송 능력을 높일 것으로 전망된다.



일본 정부는 또 오키나와제도 동쪽 기타다이토지마에 이동식 경계관제 레이더를 배치하고 장거리 미사일 사격장도 정비할 계획이다. 요미우리신문은 “중국이 대만 유사시 태평양에서 다가올 미군을 저지하기 위해 전력을 강화하고 있다”며 “일본은 자위대의 감시 능력을 보강해 미·일 동맹의 억지력을 높일 계획”이라고 짚었다.



다카이치 총리는 이날 방송된 NHK 와의 인터뷰에서 중국을 강도 높게 비판했다. 그는 일본에 대한 중국의 이중용도 물자(민간·군 혼용 가능 물자) 수출통제와 관련해 “우리만을 겨냥한 듯한 조치를 허용할 수 없다”며 “중국 측에 강하게 항의하며 철회를 요구하고 있다”고 말했다. 중·일 갈등을 촉발한 지난해 11월 자신의 ‘대만 유사시 개입’ 발언을 철회하는 대신 공세 수위를 높인 것이다.



중국은 조 바이든 전 미국 대통령의 10년 전 발언까지 재조명해 일본의 핵무장 가능성을 부각했다. 중국 싱크탱크 중국군비통제군축협회는 지난 8일 보고서에서 “일본은 하룻밤 사이에도 핵무기를 만들 능력이 있다”는 바이든 대통령의 2016년 부통령 시절 미국 PBS방송 인터뷰 발언을 인용해 “일본의 핵 야욕에 맞서 국제 사회가 강력한 조치를 취해야 한다”고 주장했다.



김철오 기자 kcopd@kmib.co.kr



