[단독] “김병기 아내 수사, 서울청 보완 지휘는 구두로 1번뿐”
동작서 수사팀, 서울청 주장 반박
“4개월 걸쳐 철저한 수사 진행
강제수사는 검찰도 부정적 의견”
김병기 더불어민주당 의원 아내 이모씨의 동작구의회 카드 유용 사건을 수사한 동작경찰서 수사팀 핵심 관계자 A씨는 부실·축소 수사 지적에 대해 “4개월여에 걸쳐 철저한 수사를 진행했다”고 반박했다.
국민일보가 복수의 수사팀 관계자들을 취재한 결과 수사팀은 2개월 만의 수사 종결, 서울청의 수차례 보완 지시, 김 의원 측과 알리바이 논의 등 부실·축소 수사 의혹을 조목조목 반박했다. 서울경찰청이 수차례 수사 보완을 지휘했다는 의혹에 대해 A씨는 11일 “사건 종결 전 서울청·동작서 간 회의에서 ‘CCTV나 카드 내역을 한 번 더 확보해 보라’는 취지의 구두 지휘를 한 차례 했을 뿐 경찰 수사 내용을 기록하는 킥스(KICCS·형사사법포털)에 문서로 남았던 공식 수사 보완 지휘는 없었다”고 밝혔다.
지난 5월 김 의원 전 보좌진 B씨가 A씨와 소통하며 사건 무마를 위한 이른바 ‘알리바이 문건’을 만들어 김 의원 측에 건넸다는 의혹도 전면 부인했다. A씨는 11일 “B씨의 이름도 기자가 알려줘서 지난 6일에야 알았다. 통화한 적도, 만난 적도 없다”고 말했다. 이어 “6월 말 조진희 동작구의회 부의장을 조사한 후 알게 된 내용을 B씨에게 어떻게 5월에 미리 알려주느냐”고 반문했다.
복수의 수사팀 관계자에 따르면 2024년 4월 말 동작서 정보과는 2022년 동작구의회 업무추진비 카드를 지역구 국회의원 아내가 수개월에 걸쳐 사용했다는 의혹에 대한 첩보를 보고했다. 직후 동작서는 입건 전 조사(내사)에 착수한다.
동작서는 조 부의장과 이씨 등 사건 관계자들에게 출석과 답변 자료를 요구했다. 조 부의장은 6월 말 ‘이씨가 카드를 쓴 사실이 없다’ ‘업추비 카드는 구의원들도 돌려가며 사용한다’ 등의 내용이 담긴 답변 자료를 제출했다. 조 부의장은 7월 초 동작서에 출석해서도 같은 취지로 진술했다.
동작서는 해당 진술서를 바탕으로 카드 유용 의혹이 제기된 식당 5~6군데의 CCTV 확보를 시도했다. 그러나 사건 발생 2년이 지나 보관 기간이 끝난 상태였다. 참고인들 간 통화 내역, 동작구의회 업추비 카드 사용 내역 등을 받았지만 동작구의회가 제출한 사용 내역엔 ‘○○행사’ 식으로 사용 목적만 기재됐다. 구의회 측은 “대외비여서 참석자가 누구인지 기재하지 않는다”고 답변했다. 이씨 또한 “근처 행사엔 갔지만 식사는 안 했다. 식이 관련 처방으로 인해 식사를 잘 못한다”며 해당 식당에 간 사실이 없다는 취지로 진술했다.
이런 상황에서 서울청은 선거법 공소시효가 6개월이므로 2024년 8월까지 수사를 끝내라고 지시했다. 8월 말까지 명확한 물증은 나오지 않았다. 남은 선택지는 강제수사였지만 검찰 또한 수사팀의 압수수색영장 신청에 대해 부정적 의견이었다고 수사팀 관계자가 전했다. 동작서는 서울청과 회의 끝에 불송치 결정했다. 결국 부실·축소 수사 의혹과 외압 여부도 경찰 수사로 실체가 가려질 전망이다.
한웅희 기자 han@kmib.co.kr
