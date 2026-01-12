검찰청 대체할 중수청·공소청 윤곽… 오늘 설치 법안 공개
중수청 조직 이원화 여부 등 쟁점
공소청 ‘보완수사권’ 여부 미뤄져
수사·기소 분리 검찰개혁의 핵심인 중대범죄수사청(중수청)과 공소청의 밑그림이 12일 공개된다. 중수청의 수사 범위는 부패·경제·대형참사 등 9대 주요 범죄로 가닥이 잡혔고, 검찰 등 법률가 출신의 수사사법관과 비법률가 출신의 전문수사관으로 조직을 이원화하는 방안이 유력한 것으로 알려졌다. 조직 구성과 수사 범위 등을 두고 이견이 돌출할 것으로 예상돼 최종 입법까지는 난항이 예상된다. 공소청에 보완수사권을 부여할지에 대한 판단도 뒤로 미뤄져 격론이 펼쳐질 전망이다.
11일 국민일보 취재를 종합하면 국무총리 산하 검찰개혁추진단은 중수청법에 이원화된 인력 구성안을 담는 방안을 유력하게 검토 중이다. 검사·변호사 등 법률가 출신은 ‘수사사법관’으로 규정하고, 비법률가 출신은 ‘전문수사관’으로 두는 게 주요 내용이다. 현직 검사의 중수청 이동을 유인해 검찰의 수사역량을 보전하려는 의도로 해석된다.
중수청의 수사 범위도 기존 검찰이 갖던 중대범죄 수사에 맞춰진다. 부패·경제·공직자·선거·방위사업·대형참사·마약·내란 외환·사이버 범죄까지 ‘9대 범죄’로 압축된 것으로 알려졌다.
공소청은 중수청과 경찰이 수사한 사건의 공소를 제기하고, 유지하는 기능을 전담한다. 검사의 영장 청구권이 공소청에도 그대로 부여될 것으로 관측된다. 검찰개혁의 취지에 따라 공소청의 직접 수사나 인지 수사 개시는 불허할 것으로 알려졌다. 법안에는 검찰총장 명칭을 유지할지와 지방·고등청 설치 여부도 담길 전망이다.
문제는 중수청 구성의 이원화가 공식 발표도 전에 논란이 되고 있다는 점이다. 사실상 검찰 출신 수사사법관이 비법률가 출신 경찰이 다수가 될 전문수사관을 지휘하는 구조가 될 수 있다는 것이다. 오히려 검찰의 수사지휘권을 되살리는 것 아니냐는 말도 나온다. 중수청의 수사 범위가 검찰의 직접수사 개시 대상인 부패·경제 범죄와 비교해 대폭 확대된 데 대해서도 경찰을 중심으로 비판의 목소리가 나올 가능성이 있다.
행정안전부 장관에게 중수청 개별 사건의 수사지휘권을 부여할지도 쟁점이다. 중수청이 행안부 장관 지휘에 따라 사건을 기소 의견으로 넘기더라도, 공소청 검사가 사건 기록을 살펴본 뒤 불기소 처분할 수 있기 때문이다. 소속이 다른 기관 간 의견 충돌이 빈발할 수 있는 것이다.
공소청이 보완수사권을 갖게 될지는 더 치열한 논쟁이 예상된다. 보완수사권 관련 내용은 12일 검찰개혁추진단의 발표에 포함되지 않고, 추후 형사소송법 논의 과정에서 본격적으로 다뤄질 전망이다.
박장군 기자 general@kmib.co.kr
