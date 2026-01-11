시사 전체기사

‘공천 헌금’ 의혹 김경 귀국… 경찰, 강제수사 나설 전망

입력:2026-01-11 19:00
수정:2026-01-11 20:00
金 거짓 진술 가능성 배제 안 해

공천헌금 1억원을 건넨 혐의를 받는 김경 서울시의원이 11일 인천국제공항 제1여객터미널을 통해 귀국하고 있다. 인천국제공항=윤웅 기자

2022년 지방선거를 앞두고 강선우 무소속 의원에게 ‘공천 헌금’ 1억원을 전달한 의혹을 받는 김경 서울시의원이 11일 귀국했다. 경찰 수사가 본격화한 지난달 31일 자녀를 만나러 간다며 미국으로 출국한 지 11일 만이다. 경찰은 김 시의원에 대한 직접 조사와 함께 조만간 압수수색 등 강제수사에 돌입할 전망이다.

김 시의원은 이날 오후 인천국제공항에 모습을 드러냈다. 당초 12일 새벽 귀국 예정이었지만 최대한 빨리 귀국해 조사받으라는 경찰 요청에 항공편을 변경한 것으로 알려졌다. 경찰은 김 시의원이 공항에 도착한 직후 출국금지 조치를 내렸다.

김 시의원은 2022년 지방선거 공천 과정에서 강 의원에게 1억원을 건넸다가 돌려받았다는 의혹을 받고 있다. 경찰은 최근 김 시의원 측 변호인으로부터 금품 전달 의혹이 맞는다는 내용의 자술서를 제출받았다. 김 시의원은 당시 한 카페에서 강 의원의 전 사무국장 남모씨를 만나 1억원을 전달했다는 취지로 자술한 것으로 알려졌다. 이는 강 의원의 입장과도 비슷하다. 강 의원도 2022년 4월 남씨로부터 보고받고 돈을 받았다는 사실을 인지한 뒤 즉시 돌려주도록 지시했고, 반환까지 확인했다는 입장이다.

다만 강 의원과 김 시의원의 주장은 남씨의 입장과 엇갈린다. 남씨는 지난 6일 경찰 조사에서 김 시의원으로부터 1억원을 받아 보관했다는 의혹을 부인한 것으로 알려졌다. 강 의원과 김 시의원이 감형을 위해 ‘말 맞추기’를 했을 가능성도 있다.

경찰은 공천 헌금 의혹 관련 정확한 사실관계 파악에 나설 방침이다. 경찰은 김 시의원이 자술서 중 일부 내용에서 거짓 진술을 했을 가능성도 배제하지 않고 수사할 방침인 것으로 알려졌다. 서로 주장이 다른 김 시의원과 남씨 등의 대질신문 가능성도 거론된다.

경찰은 조만간 핵심 피의자들에 대한 압수수색 등 본격적인 강제수사에 착수할 것으로 예상된다. 김 시의원에 대해서는 통화 내역 등 확보 차원에서 통신영장을 신청한 상태다. 김 시의원은 최근 텔레그램 재가입과 탈퇴 정황이 포착돼 조사를 앞두고 증거인멸 가능성이 제기됐다. 자녀를 보러 미국에 간다고 한 것과 달리 6일(현지시간) 라스베이거스에서 열린 정보기술(IT) 전시회 ‘CES 2026’에서 목격돼 논란을 빚기도 했다.

김 시의원의 귀국으로 강 의원과 김병기 더불어민주당 의원에 대한 수사도 속도를 낼 전망이다. 김 의원은 2022년 4월 강 의원과 공천 헌금 수수 문제에 대해 논의하는 내용의 녹취가 공개된 바 있다.

조민아 차민주 기자 minajo@kmib.co.kr

