트럼프, 베네수 원유 수익금 압류 금지 행정명령

미국 원하는 대로 집행 못박아

도널드 트럼프 미국 대통령이 지난 9일(현지시간) 백악관에서 열린 석유기업 대표들과의 회동에서 자신을 본 뜬 ‘해피 트럼프’ 핀을 보여주는 모습. 로이터연합뉴스

백악관은 10일(현지시간) 도널드 트럼프 대통령이 미국 재무부 계좌에 예치된 베네수엘라 원유 수익을 법원이나 민간 채권 등에 의한 압류나 사법 절차로부터 보호하기 위해 국가 비상사태를 선포하는 행정명령에 서명했다고 밝혔다. 미국이 원하는 방식대로 집행할 수 있도록 한다는 취지다.



행정명령은 원유 수익 자금이 베네수엘라 정부 자산임을 명시하면서도 민간인이나 기업 소유가 아니며, 미국 허가 없이는 어떤 방식으로든 사용할 수 없도록 했다. 또 원유 수익금이 베네수엘라의 평화와 번영 및 안정을 조성하는 데 사용돼야 한다고 명시했다. 해당 수익은 미 국무장관 지시에 따라 사용한다는 내용도 담겼다.



스콧 베선트 미 재무부 장관은 로이터통신과의 인터뷰에서 베네수엘라 원유 판매를 원활하게 하기 위해 조만간 베네수엘라에 부과한 미국의 제재를 추가로 해제할 수 있다고 밝혔다. 통신은 또 나프타 공급을 8개월 만에 재개해 다음 주 46만 배럴을 보낼 예정이라고 보도했다. 나프타는 베네수엘라에서 생산되는 중질유 운송에 필수적인 희석제로 사용된다.



한편 트럼프 대통령은 지난 9일 엑손모빌 등 석유 기업 최고경영자와의 만남에서 “많은 돈을 되찾을 수 있을 것”이라면서도 과거 베네수엘라에서의 손실 문제는 따지지 않겠다는 입장을 밝혔다. 행정명령에서도 민간 기업들의 채권 손실 보상 요구와는 일단 거리를 둔 것으로 해석된다.



석유 기업들은 트럼프 대통령의 베네수엘라에 대한 1000억 달러 투자 독려에도 난색을 표했다. 대런 우즈 엑손모빌 최고경영자(CEO)는 트럼프와의 회동에서 “우리는 그곳에서 자산을 두 번이나 압류당했다. 세 번째로 재진입하려면 현재와는 다른 상당한 변화가 필요하다”고 말했다.



워싱턴=임성수 특파원



