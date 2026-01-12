“보안 트렌드, 탐지 → 예측 전환”… AI로 사고 예방 ‘대세’
에스원, 2만7207명 조사 보고서
주거 ‘현관 CCTV’ 최대 관심
국내 1위 보안업체 에스원이 올해 보안 트렌드로 ‘인공지능(AI)이 바꾸는 보안 패러다임, 탐지에서 예측으로’를 선정했다고 11일 밝혔다. AI 기술이 보안 분야에 본격 도입되면서 사고 발생 이후의 조치·추적보다는 위험 신호를 사전에 감지해 사고를 막는 방향으로의 보안 수요 전환이 이뤄지고 있다는 것이다.
에스원은 이 같은 내용을 담은 ‘2026년 보안 트렌드’ 보고서를 발표했다. 지난 2~6일 자사 고객 2만7207명을 대상으로 실시한 설문조사와 범죄·사고 통계를 종합적으로 분석한 내용이다.
조사 결과 산업 현장부터 주택까지 모든 영역에서 ‘사고 후 확인’이라는 기존 방식의 한계가 공통적으로 지적됐다. 이에 따라 AI 기반 사전 감지·예측 시스템에 대한 수요가 빠르게 증가하고 있다는 분석이다.
에스원은 ‘공장·창고에서의 예측형 AI 안전 관리’, ‘무인 매장 즉시 대응형 보안’, ‘관공서·학교에서의 예방형 스마트 시설관리’, ‘감시 장비로 진화하는 홈 보안’ 등 4가지 유형을 공간별 트렌드로 제시했다.
산업현장에서는 중대재해처벌법 시행 이후에도 중대한 인명 사고가 줄지 않는 상황에서 응답자들은 현재 가장 위협이 되는 요소로 ‘무인 시간 공백’(41%), ‘인력 의존’(28%), ‘사고 후 인지’(27%) 등을 들었다. 향후 보완하고 싶은 보안시스템으로 ‘사고 전 위험 감지’(49%)와 ‘실시간 모니터링’(36%)을 꼽은 응답자들이 많았다. AI 기반 실시간 위험 감지 솔루션의 도입이 필요하다는 응답은 83%를 나타내 지난해 같은 질문의 응답 비율(58%)보다 25% 포인트 급증했다.
거주 공간과 관련해서 가장 우려되는 보안 리스크로는 주거침입(41%), 외부인 배회(27%), 택배 분실·도난(18%) 순으로 나타났다. 향후 필요한 보안 기능으로는 ‘현관 앞 CCTV’가 53%로 가장 높았다. 에스원 관계자는 “AI와 사물인터넷(IoT) 기술을 활용해 이상 징후를 실시간 모니터링하고 사고를 사전에 예방하는 솔루션이 빠르게 확산할 것”이라고 전망했다.
