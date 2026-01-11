장동혁·이준석 통화… “빨리 만나 현안 논의”

양당, 회동 실무협의 본격 착수

李 ‘야 연석회의’제안에 張 수용

사안별 공조로 보수 연대 타진

장동혁(사진 왼쪽) 국민의힘 대표와 이준석 개혁신당 대표. 연합뉴스

장동혁 국민의힘 대표와 이준석 개혁신당 대표가 더불어민주당 공천 헌금 의혹 및 통일교 금품 수수 의혹에 대한 특검 추진에 공동 대응하기 위해 회동한다. 외연 확장과 정치적 존재감 확대라는 이해관계가 맞물린 것으로, 6·3 지방선거를 앞두고 보수 야권 연대로까지 이어질지 관심이 쏠린다.



국민의힘과 개혁신당은 이번 주 초부터 양당 대표 회동을 위한 실무 협의를 개시하기로 했다. 이 대표가 11일 장 대표에게 직접 전화를 걸어 특검 도입을 위한 ‘야당 대표 연석회의’를 제안했고, 장 대표가 공감을 표했다. 장 대표는 “이 대표 제안을 조건 없이 수용한다”고 밝혔다.



이 대표는 앞서 페이스북에 “김병기·강선우 의원의 돈 공천 스캔들은 수도권에서 기득권이 되어버린 민주당 정치가 얼마나 타락했는지 보여준다”며 “돈 공천이라는 명징한 혐의 앞에서도 수사는 지지부진하다. 통일교 특검도 시간만 끌며 뭉개지고 있다”고 비판했다. 이어 “야당이 힘을 모아 특검법을 신속히 입법해야 한다”고 강조했다.



조국혁신당은 이 대표 제안을 사실상 거부했다. 혁신당은 “국민의힘이 돈 공천 문제 관련 수사 대상에 포함되지 않는 것처럼 언급해선 안 된다”며 “국민의힘에 ‘도주로’를 제시하려는 이 대표 제안은 부적절하다”고 밝혔다. 하지만 장동혁·이준석 대표는 조국 대표도 회담 테이블에 앉히는 방안을 추진키로 합의했다. 이 대표는 국민일보 통화에서 “조 대표에게 다시 한번 정중히 부탁을 드릴 것”이라고 말했고, 장 대표도 “대승적 결단을 기대한다”고 힘을 보탰다.



국민의힘은 개혁신당과의 사안별 공조를 통해 보수 외연 확장을 타진하고, 지방선거까지 협력 범위를 넓힐 수 있을 것으로 기대하고 있다. 한 국민의힘 지도부 관계자는 통화에서 “이 대표를 만난다는 것에 대해 당내 이견이 없다”고 말했다.



‘당원 게시판 의혹’ 사건을 둘러싼 국민의힘 당내 갈등은 막장극으로 치닫고 있다. 의혹의 당사자인 한동훈 전 국민의힘 대표가 감사 내용 조작을 근거로 이호선 당무감사위원장을 고소하며 법적 대응에 나섰다. 이 위원장은 개인 블로그에 “한○○(동명이인 한동훈)의 글을 한 전 대표의 장인 ‘진형구’로 표기하거나, 당원 가입 전의 글도 포함한 것은 당 공식기구로부터 받은 자료를 가감 없이 밝혀 당사자에게 반론과 소명의 기회를 주는 것”이라고 주장했다. 한 전 대표는 “고의로 감사결과를 조작했다고 인정한 것”이라며 이 위원장 해임을 촉구했다.



이형민 기자 gilels@kmib.co.kr



