‘걸림돌 될라’… 청와대, 선제 대응… 北 ‘대화 아직 아냐’ 시그널 해석도
청와대는 남측 무인기 침투 사건에 대한 북측의 비판에 북한을 도발할 의도가 없었음을 재차 강조하며 무인기 운용 주체에 대한 신속 수사와 엄정 대응 기조를 강조했다. 이번 사안이 한반도 평화 구상에 걸림돌이 되지 않도록 선제적 대응에 나서겠다는 의도로 풀이된다.
청와대 국가안보실은 11일 국방부와 합동참모본부, 통일부, 국토교통부, 경찰 등 부처 관계자들을 소집해 대응 회의를 하고, 우리 정부가 북측을 자극할 의도가 없다는 사실을 강조했다. 안보실은 직접 입장문을 내고 “정부는 북측에 대한 도발이나 자극하려는 의도가 없음을 다시 한번 확인한다”며 “정부는 이번 무인기 사안에 대해 군의 1차 조사에 이어 군·경 합동 조사를 통해 진상을 규명하고, 결과를 신속하게 공개할 것”이라고 밝혔다. 이어 “정부는 남북 간 긴장을 완화하고 신뢰를 쌓아가기 위한 실질적인 조치와 노력을 지속해 갈 것”이라고 덧붙였다.
청와대는 최대한 서둘러 사실관계를 파악해 공개하고 관련 행위자에 대한 엄정 대응으로 북측에 진의를 보이겠다는 방침이다. 청와대 핵심 관계자는 통화에서 “새 정부 출범 이후 북한 문제에 대해 우리 정부가 최대한 빨리 확인해주기 때문에 북한이 무인기 관련 입장을 낸 것으로 본다”면서 “남북 관계에 영향을 미칠 사안은 아닌 것 같다”고 말했다.
이어 “북한 입장에서 오해할 만한 상황일 수도 있지만 우리가 군에서 보낸 것이 아니라고 분명히 얘기했기 때문에 북한도 우리 조사 결과를 기다려줘야 한다”며 “우리 군이 보낸 게 아니라는 게 밝혀지면 북한도 이에 대해 더 이야기하기는 어려울 것”이라고 말했다.
이재명 대통령의 연이은 남북 대화 촉구 메시지에 북측이 자제 신호를 보낸 것이라는 해석도 있다. 여권 고위 관계자는 “시진핑 중국 국가주석과의 정상회담에서 남북 대화의 중재자 역할을 부탁했고, 이 대통령이 직접 대화 재개 의지를 밝힌 것에 대해 북측이 ‘아직은 아니다’라는 시그널을 보낸 것 아니겠느냐”면서 “우리 메시지를 북측이 무시하지 않은 것은 괜찮은 상황”이라고 말했다.
최승욱 윤예솔 기자 applesu@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사