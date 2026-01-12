아들도 딸도 늙어버렸다… 군청 통합돌봄이 아들·딸 노릇

[통합돌봄, 현장에 가다] <1부> 돌봄의 정석 ③ 초고령 횡성의 해법

간호사 면허를 가진 진은숙 횡성군청 통합돌봄팀 주무관이 지난달 23일 강원도 횡성군 현장 조사에서 두통을 호소하는 윤복순 할머니의 이마에 손을 대보고 있다.

강원도 횡성군에 사는 윤복순(가명·97) 할머니는 15년 전 남편과 사별한 뒤 줄곧 혼자 살았다. 세 자녀 중 하나는 먼저 세상을 떠났고, 다른 하나는 요양원에 입소해 있다. 1시간 거리인 원주 외곽에 사는 자식이 하나 있지만, 그마저도 거동이 쉽지 않아 한 달에 한두 번 얼굴을 보는 정도다. 윤 할머니는 늙어버린 자녀로부터 ‘노노(老老)케어’조차 기대하기 어려운 처지다.



나이 든 자식이 더 나이 든 부모를 돌보는 이른바 ‘노노케어’라는 단어가 보편화했지만, 횡성군은 어느새 노노케어도 힘든 지역이 돼 버렸다. 고령화율(65세 이상 인구 비율)은 2008년 20.8%를 기록하며 이미 초고령사회 기준인 20%를 넘어섰고, 지난해 12월 기준 39.1%로 도내 최고 수준이다. 군내 5개면(갑천·청일·공근·서원·강림면)과 민족사관학교 재학생 수를 제외한 안흥면은 주민 절반이 노인이다. 이 때문에 횡성군에선 “향후 10년 내 늘어나는 돌봄 수요가 기하급수적”이라는 전망이 나온다.



횡성군의 통합돌봄이 활성화된 배경도 여기에 있다. 일찌감치 초고령화에 접어든 횡성군은 지역 인구의 대다수를 차지하는 노인의 돌봄 수요가 늘어나면서 대비를 시작했다. 초고령화를 앞둔 다른 농촌·산간 지역들이 횡성군 통합돌봄 모델에 주목하는 이유다.



의료에 생활복지까지 통합연계





지난달 23일 오전 9시 횡성군청에서 만난 통합돌봄팀 진은숙 주무관은 가방 속에 혈압측정기, 혈당측정기, 수첩, 볼펜 등을 분주히 담고 있었다. 윤 할머니의 통합돌봄 현장조사를 앞둔 날이었다. 국민건강보험공단 발굴·요청으로 이뤄진 이번 조사에서 진 주무관은 윤 할머니의 욕구를 파악하고 필요한 서비스를 연결하는 임무를 맡았다.



진 주무관과 회성읍사무소의 최철규 주무관은 가장 먼저 윤 할머니의 주변 탐문을 시작했다. 1층에 사는 김만수(가명·78) 할아버지는 자신을 조카사위로 소개하며 “어르신은 밖을 못 다녀”라고 말했다. 진 주무관은 “주변에 할머니 집을 들여다볼 분이 계신 건 그나마 다행”이라고 말했다.



윤 할머니가 사는 2층 집으로 들어가기 위해 올라야 하는 18개 계단.

윤 할머니가 사는 2층 집에 올라가는 길이 이들의 눈을 사로잡았다. 한 칸 높이가 족히 25㎝는 돼 보이는 18개 계단을 올라야 한다. 벽에는 몸을 지탱할 손잡이도 없었다. 진 주무관이 “할머니가 다니기엔 계단 턱이 너무 높은 것 같아요”라고 말하자 최 주무관은 “계단 손잡이라도 있어야 할 텐데 설치 가능한지 검토해 보죠”라고 말했다. 윤 할머니는 주로 23평(76.08㎡) 집의 거실 한켠에서 생활했다. 몸을 가누기 쉽지 않아 직접 사용하는 가구는 모두 손 닿을 높이에 두고 있었다. 진 주무관은 전자레인지 위에 쌓여 있는 약 봉투에 주목했다. 그중에는 4년 전인 2021년 11월에 조제된 약도 있었다. 간호사 면허를 가진 진 주무관은 할머니가 먹는다는 치매약, 진통제 등을 의약품정보망에 비교 대조했다.



진 주무관이 윤 할머니 자택 화장실 변기에 안전 손잡이가 설치돼 있는지 점검하고 있다.

윤 할머니를 돌보는 요양보호사 김명자(가명·78)씨는 “모두 대리 처방을 받고 있다. 안과 약은 조카 손녀딸이 원주까지 대신 가서 받아온다”고 말했다. 진 주무관과 최 주무관은 원주 병원에서 직접 진료를 받도록 할머니에게 ‘교통약자서비스’가 필요하다고 의견을 모았다. 윤 할머니는 자신의 오른쪽 쇄골을 보이면서 “저번에 넘어져 다치는 바람에 지금 내가 사는 게 사는 게 아니야”라고 토로했다. 진 주무관이 한의사의 재택 의료 서비스를 받고 있는지 여부를 물었고, 최 주무관은 수첩에 ‘장기요양 재택의료 시범사업 연계’를 적었다.



현장 조사에선 할머니의 의료적 필요뿐 아니라 화장실·계단 손잡이, 가스 차단기 설치 여부, 보청기·틀니 보급 유무 등 생활복지 영역도 세심하게 논의됐다. 진 주무관은 윤 할머니가 혼자 씻을 수 있는지, 옷깃 단추를 잠글 수 있는지, 요실금은 없는지 등을 하나하나 물었다. 이를 토대로 지난달 30일 화상으로 열린 통합지원회의(선연계회의)에서 윤 할머니에게 재택의료, 이동지원, 복지용구 설치 등을 추가 연계하기로 결정됐다.



산지 극복 위해 비대면진료 첫 도입



진 주무관은 다음으로 횡성읍에 사는 한관태(75)씨를 찾았다. 한씨는 횡성군 산골에서 농사를 지으며 살다가 3년 전 시내로 이사를 나왔다. 20여년간 농사일로 허리 통증이 심해져 수술을 받아야 했는데 수술 후 간병이 막막했기 때문이다.



한씨의 눈길을 끈 건 횡성군 통합돌봄이었다. 횡성읍 행정복지센터에 통합돌봄 서비스를 받을 수 있는지 문의했고, 곧 의료·돌봄이 연계됐다. 지난해 10월 허리 수술을 받고 퇴원하자 의사·간호사가 한씨 집에 방문 진료를 왔다. 수술 실밥도 제거하고, 소독도 받았다. 맞춤형 영양 식사도 제공됐다.



한씨는 “동년배로 보이는 요양보호사와 함께 밥도 먹고 이야기도 나누다 보니 빨리 회복할 수 있었다”고 말했다. 이날 한씨에겐 말동무를 대신할 수 있도록 인공지능(AI)을 활용한 ‘안부확인서비스’가 추가로 연계됐다.



횡성군은 산림이 전체 면적의 72.2%(720.54㎢)를 차지하는 산간 지역이다. 읍면 간 거리도 멀어 교통 접근성이 떨어지는 의료취약지이기도 하다. 한씨처럼 횡성군 시내로 나오지 않으면 의사를 만나기도 힘들 만큼 병·의원이 부족하다는 토로가 적지 않다.



이에 횡성군 통합돌봄은 보건·의료서비스에 역량을 집중하고 있다. 횡성군에 소재한 한의원 3곳, 의원·병원급 의료기관 1곳씩 참여하는 재택의료·방문진료·왕진 등 3가지 의료 사업을 진행 중인데 주민의 호응도가 높다. 지난해 상반기 노인·장애인 210명이 참여한 통합돌봄 평가에서 183명(87.1%)이 방문진료·간호·재활 서비스를 선택했다.



횡성군은 오는 4월부터 통합돌봄에 비대면진료를 접목한 ‘공공간호 연계 안심 비대면진료 사업’도 시행할 예정이다. 전국 지방자치단체 통합돌봄 서비스 중 비대면진료를 도입하는 건 횡성군이 처음이다. 군내 보건소·지소에 근무하는 공공간호사가 직접 가정을 방문해 활력 징후와 건강 상태 등을 확인하고, 이후 의사와의 화상 통화와 진료 등을 지원한다. 전담인력이 조제 의약품도 직접 전달한다. 건강보험에서 정한 비대면진료·약제비 외에는 추가 본인부담금도 없다. 횡성군은 이를 위해 올해 1530만원의 예산을 반영했다.



권혁남 횡성군 가족복지과 통합돌봄팀 팀장은 “병환이 깊고 오래된 어르신일수록 자기 질환에 대해 자세히 설명하지 못하는 경우가 많다”며 “간호 인력이 직접 집을 방문해 원격진료·처방을 조력하면서 진료 안정성과 효과성을 높일 수 있을 것”이라고 기대했다.



횡성=글·사진 이정헌 기자 hlee@kmib.co.kr



