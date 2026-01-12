서울 시내버스 노사 막판 교섭… “결렬 시 내일 파업”
오늘 서울노동위 사후 조정회의
정기상여금 통상임금산입 ‘쟁점’
서울시버스노동조합(노조)과 서울시버스운송사업조합(사측)이 노조의 파업 예고일을 하루 앞둔 12일 막판 협상에 나선다. 양측은 정기상여금의 통상임금 산입 방식을 놓고 1년 가까이 대립하고 있다. 노조는 협상 결렬 시 13일 전면 파업을 예고한 상태다.
11일 서울 시내버스 노사에 따르면 서울지방노동위원회는 12일 노조의 노동쟁의를 다루는 특별조정위원회 사후 조정회의를 개최한다. 사후 조정회의는 조정 절차 종료 뒤에도 노사가 합의에 이르지 못할 시 노동위가 사후에 양측의 갈등을 중재하는 절차다. 노조는 지난해 5월 쟁의권을 확보해 언제든지 파업에 돌입할 수 있는 상황이다.
쟁점은 통상임금을 둘러싼 임금체계 개편 문제다. 대법원은 2024년 12월 상여금을 통상임금으로 인정해야 한다고 판단했다. 이 판례에 따라 서울고법은 지난해 10월 동아운수 근로자들이 회사를 상대로 낸 항소심에서 상여금을 통상임금에 포함해야 한다고 판결했다. 상여금을 통상임금에 포함하면 각종 수당이 증가해 근로자의 실질 임금 수령액이 증가한다. 사측에는 부담이다.
문제는 임금 인상률을 두고 노사의 견해 차이가 크다는 점이다. 사측은 실무자급 협상에서 10.00%대 임금 인상률을 제안했다. 하지만 노조는 최소 12.85% 인상을 요구하고 있다. 판례를 적용하면 교섭 없이도 의무적으로 임금을 12.85% 올려줘야 한다는 것이다. 통상임금과 별개로 3.00%의 임금 인상도 필요하다고 본다. 사측은 부산, 대구, 인천 등 다른 지역 시내버스와의 형평성을 고려해 이를 받아들일 수 없다는 입장이다. 또 항소심 판결을 임금 인상률로 환산해도 7.00%를 넘기지 않는다고 해석한다.
다만 노조가 실제 파업에 나설지는 불확실하다. 임금 인상을 요구하며 교통대란을 일으킨다는 부정적 여론이 일어날 수 있기 때문이다. 특히 서울 시내버스는 준공영제로 운영되고 있다. 임금 인상분을 서울시 재정으로 메워야 한다. 시내버스 요금 인상으로 이어질 수 있다는 의미다. 노조는 지난해 5월과 11월에도 파업을 예고했다가 철회했다.
