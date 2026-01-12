1시간 46분간 묘기 같은 랠리… 왜 ‘빅2’인지 보여준 슈퍼매치
신네르·알카라스 한국서 올 첫 대결
팽팽한 접전 끝 알카라스 2대 0 승리
18일 개막 호주오픈서 다시 만날 듯
1세트 게임스코어 1-1 상황. 백핸드 슬라이스로만 랠리가 펼쳐졌다. 카를로스 알카라스(1위·스페인)와 얀니크 신네르(2위·이탈리아)의 자존심 대결은 수십 차례 이어졌다. 기나긴 랠리 끝에 알카라스가 두 팔 벌려 환호했다. 두 선수는 곧이어 사이드라인 밖에서 네트를 사이에 두고 각도 없는 샷을 주고받기도 했다.
남자 테니스계를 양분하고 있는 알카라스와 신네르가 새 시즌을 앞두고 한국에서 맞붙었다. 지난 10일 첫 방한한 두 선수는 “테니스가 어떤 스포츠인지 보여주겠다”던 약속을 지켰다. 이들은 세계 최정상 선수답게 진지함과 웃음을 넘나들며 관중을 사로잡았다.
이날 인천 인스파이어 아레나에서 열린 ‘현대카드 슈퍼매치 14’에는 1만2000여명의 관중이 몰렸다. 알카라스가 다리 사이로 공을 받아치는 모습에 탄성이 쏟아졌다. 신네르가 관중석을 향해 손하트를 그려 보이자 알카라스도 질 수 없다는 듯 따라 했다. 2세트 도중엔 신네르가 관중석에 있던 소년 팬에게 라켓을 건넸다. 팬이 알카라스를 상대로 포인트를 따내며 듀스를 만들자 신네르는 “나보다 잘 친다”며 박수를 보냈다.
웃음 속에서도 1시간46분간 이어진 승부는 팽팽했다. 서로 다섯 게임씩 주고받은 끝에 알카라스가 첫 번째 세트를 가져왔다. 2세트는 타이브레이크까지 이어졌다. 선수들도 웃음기를 거둔 채 일진일퇴를 거듭했다. 신네르는 시속 200㎞의 강서브를 꽂아 넣었다. 알카라스는 7-6으로 앞선 상황에서 강력한 포핸드 샷을 날렸고, 신네르가 이를 넘기지 못하며 승부가 갈렸다.
알카라스는 신네르를 2대 0(7-5 7-6)으로 꺾으며 새 시즌을 앞두고 기선 제압에 성공했다. 지난 시즌 마지막 경기였던 남자프로테니스(ATP) 파이널스 결승에선 신네르에 2대 0 완패를 당했었다. 다만 이벤트 경기인 이날 승부는 상대 전적(10승 6패)에 포함되지 않는다.
두 선수는 경기를 마친 뒤 곧장 호주 멜버른으로 향했다. 오는 18일(현지시간) 개막하는 시즌 첫 메이저 대회 호주오픈에서 다시 맞붙을 가능성이 크다. 알카라스는 커리어 그랜드 슬램을 눈앞에 두고 있다. 호주오픈 우승이 마지막 퍼즐이다. 대회 3연패에 도전하는 신네르를 넘어야 한다.
알카라스는 “신네르와 지난 시즌 마무리와 새 시즌 시작을 함께해 뜻깊다. 올해도 둘 다 좋은 시즌을 보냈으면 좋겠다”고 말했다. 신네르는 “한국에서 첫 경기를 했는데 꼭 고향에 온 것 같은 느낌이 들었다”며 “새 시즌도 좋은 결과를 기대하고 있다”고 말했다.
인천=정신영 기자
