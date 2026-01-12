“현실성 떨어져도 통쾌해”… 법조인 드라마 꾸준한 인기

[And 방송·문화]



‘프로보노’ ‘판사 이한영’ 좋은 반응

현실서 쉽지 않은 정의 구현에 공감

법정 + 아이돌문화 등 장르적 변주도





출세에만 매달리던 판사가 공익 전담 변호사가 되면서 겪는 변화를 그린 tvN 드라마 ‘프로보노’. tvN 제공

지난달 6일 첫 방송된 tvN 드라마 ‘프로보노’는 출세만 좇던 판사 강다윗(정경호)이 뇌물 수수 누명을 쓰고 판사직에서 물러난 뒤 초대형 로펌의 공익 전담 변호사가 되면서 벌어지는 이야기를 그린 휴먼 법정물이다. 매출 제로의 공익팀에 배치된 그는 장애 아동, 결혼이주여성 등 법의 보호에서 소외된 이들의 사건을 맡아 법리와 인간적 판단을 함께 호소하며 재판의 흐름을 바꿔간다. 재판이 이상적인 결말로 마무리된다는 점에서 현실성이 떨어진다는 지적도 나오지만 “현실에서 쉽게 구현되지 않는 정의를 드라마에서라도 보고 싶다”는 시청자 바람을 충족시킨다. 시청률은 첫 회 4.5%(닐슨코리아·전국 기준)로 출발해 8회에서 자체 최고 9.1%까지 올랐다.



부패한 판사가 10년 전으로 회귀해 과거의 선택을 바로잡는 과정을 담은 MBC ‘판사 이한영’. MBC 제공

MBC 드라마 ‘판사 이한영’은 보다 직설적인 방식으로 정의 구현의 욕망을 자극한다. 지난 2일 첫 방송된 이 작품은 거대 로펌의 그늘 아래에서 살아온 판사 이한영(지성)이 10년 전으로 회귀해 과거의 선택을 바로잡으며 정의를 구현해 나가는 법정 회귀물이다. 주인공이 과거의 기억을 바탕으로 범죄의 실체를 밝히고 재판 거래를 저지하며 ‘정의로운 판사’로 거듭나는 서사는 통쾌함을 안긴다. 온라인 커뮤니티에선 “정의로운 판사가 판타지가 돼 버린 현실을 정확히 짚었다”는 호평이 나왔다. 시청률도 1회 4.3%에서 4회 5.8%로 상승했고, 순간 최고 시청률은 7.7%까지 치솟았다.



다음 달 2일 공개되는 지니TV 오리지널 ‘아너: 그녀들의 법정’은 여성 범죄 피해자 전문 로펌을 중심으로 ‘피해자 우선’의 가치를 전면에 내세운 미스터리 추적극이다. 셀럽 변호사 윤라영(이나영), 냉철한 대표 강신재(정은채), 행동파 변호사 황현진(이청아) 등 세 여성 변호사가 각자의 방식으로 사건의 진실을 좇는다. 지난 9일 공개된 캐릭터 예고 영상에서 윤라영은 모욕과 겁박에도 흔들리지 않고 피해자를 대변하는 모습을 보여준다. “손을 뻗어주세요. 저희가 잡겠습니다”라는 대사는 피해자와 연대해 끝까지 책임지겠다는 작품의 휴머니즘적 방향성을 분명히 드러낸다.



정의를 향한 서사는 유지한 채 형식에서 변주를 꾀하는 시도도 이어지고 있다. 오는 3월 방영되는 SBS 법정 드라마 ‘신이랑 법률사무소’는 미해결 사건과 억울한 사연을 법리와 오컬트적 요소를 결합해 풀어낼 예정이다. 지난달 22일 공개된 지니TV 드라마 ‘아이돌아이’는 법정 스릴러에 아이돌 문화를 결합한 작품이다. 아이돌 팬이자 스타 변호사 맹세나(수영)가 ‘최애’(가장 좋아하는 아이돌)인 도라익(김재영)이 살인 사건에 휘말리자 변호에 나서는 과정을 그린다. 신선한 설정과 함께 아이돌 산업의 고질적 문제로 지적돼 온 사생활 침해를 언급한 점에서도 긍정적인 반응을 얻고 있다.



김승연 기자 kite@kmib.co.kr



