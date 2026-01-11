‘정교유착’ 통일교게이트와 닮은꼴 신천지… 합수본 ‘10만 당원 가입설’부터 살필 듯
국민의힘 ‘물타기’ 반발에도
신천지 수사 공식화 정면돌파
정교유착 비리 검경 합동수사본부가 통일교 게이트 못지않게 신천지의 정치 개입 의혹을 발본색원하는 수사를 진행할 전망이다. 합수본은 출범 보도자료에서 수사 대상을 통일교·신천지 등 종교단체가 정치에 개입하고 유착했다는 의혹이라고 명시했다. 국민의힘이 ‘물타기’라며 반발하는 상황에도 신천지 수사를 공식화하며 정면돌파를 택한 셈이다.
더불어민주당이 추진 중인 통일교·신천지 특검법안 역시 정치권을 상대로 한 통일교·신천지의 부정 청탁 의혹과 조직적 당원 가입 및 선거 불법 개입 의혹 등을 수사 대상에 포함했다. 신천지와 정치권의 유착 의혹에 대한 본격 수사는 이번이 처음인 만큼 합수본이 ‘가르마’를 어떻게 타는지 여부가 특검 수사에도 결정적 영향을 줄 수밖에 없게 된 상황이다.
11일 법조계에 따르면 합수본은 수사 초반부에 홍준표 전 대구시장이 거론한 ‘10만 당원 가입설’의 진위를 확인하는 수순을 거칠 것이란 분석이 나온다. 이는 신천지가 국민의힘의 2022년 20대 대선 경선 과정에서 윤석열 전 대통령을 후보로 만들기 위해 신도 10만여명을 책임당원으로 가입시켰다는 의혹이다.
홍 전 시장은 지난달 25일 페이스북에서 “2021년 7월 윤석열이 국민의힘에 들어올 때 1000원짜리 책임당원이 19만명 들어왔는데 그중 신천지 신도가 10만명이었고, 그들의 몰표로 윤석열이 후보가 된 것”이라며 “이건 2022년 8월 신천지 이만희 교주와 (경북) 청도 별장에서 만나 확인한 것”이라고 주장했다. 홍 시장은 당시 일반 국민 여론조사는 이겼으나 당원 투표에서 크게 밀려 윤 전 대통령에게 대선 후보 자리를 내줬다.
국민의힘에 가입한 것으로 추정되는 신천지 신도 명단도 등장했다. 미국의 대표적 온라인 커뮤니티인 ‘레딧’에는 2023년 5월 익명의 제보자를 통해 ‘총선 맛디아 당원 가입 명단’이라는 엑셀 파일이 올라왔다. 여기에는 신천지 맛디아 지파가 위치한 대전 서구을에 주소지를 둔 국민의힘 당원 가입 신도 667명의 이름과 신도 고유번호, 전화번호 등이 적힌 것으로 전해졌다. 박은정 조국혁신당 의원은 지난 7일 국회 법제사법위원회 전체회의에서 “(이 파일과) 실제 국민의힘 당원 가입 명단을 비교해 보면 바로 나오는 것”이라고 말했다.
통일교 게이트의 ‘키맨’ 윤영호 전 세계본부장이 작성한 ‘TM(True Mother·참어머니라는 뜻으로 한학자 총재를 지칭) 보고’ 문건도 신천지 수사와 맞물려 주목받고 있다. 이 문건에는 신천지가 42차례 언급된다. 윤 전 본부장은 2017년 11월 20~22일 보고에서 “신천지 이만희의 강력한 후계였던 여성그룹 김○○씨가 이탈했다고 한다”며 “본처가 있는 이만희씨와 내연관계 논란인 김씨는 사실상 참어머니 역할이었고, 신천지 간부와 카카오톡 확인 대화에서도 이를 부정하지 않았다”고 말했다. 윤 전 본부장은 “그간 통일교를 벤치마킹했던 신천지 행보에 중대 기로가 보인다”고도 언급했다.
구자창 기자 critic@kmib.co.kr
