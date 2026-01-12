LG이노텍 문혁수 “미래 신사업 박차… 로봇 부품 양산 시작”

[CES 2026]

“솔루션 기업으로 패러다임 전환

반도체 기판도 ‘풀가동’ 체제로”

문혁수 LG이노텍 사장이 지난 7일(현지시간) 미국 라스베이거스 컨벤션센터에서 올해 사업 계획을 설명하고 있다. LG이노텍 제공

문혁수 LG이노텍 사장이 “전장과 로봇 등 미래 분야에서 사업을 확대하고 있고 (주력인) 반도체 기판도 ‘풀가동’ 체제에 접어들 것”이라며 사업 전반에 자신감을 드러냈다. 차별적 가치를 제공하는 솔루션을 앞세워 고수익·고부가 사업 중심으로 구조 재편에 나선다는 방침이다.



문 사장은 지난 7일(현지시간) CES 2026이 열린 미국 라스베이거스 컨벤션 센터에서 기자들과 만나 “LG이노텍은 지금까지 축적해온 혁신기술과 제품 라인업을 기반으로 최적의 솔루션을 제공하는 기업으로 사업 패러다임을 전환하고자 한다”고 밝혔다. 단순 부품 하나만이 아닌 센서, 모듈 및 이와 연동된 소프트웨어 등을 묶어 하나의 완성된 패키지로 제공하겠다는 전략이다.



특히 LG이노텍의 미래 먹거리로 로봇 분야를 지목했다. 문 사장은 “로봇용 센싱 부품 사업의 경우 올해부터 이미 양산이 시작됐고 매출 규모는 수백억 단위”라며 “LG이노텍의 독보적인 센싱, 기판, 제어 원천기술을 기반으로 로봇 센싱, 액추에이터·모터, 촉각 센서 등을 지속 발굴해 사업화 검토를 이어나갈 예정”이라고 말했다. LG이노텍은 지난해부터 미국 보스턴다이내믹스와 협력해 로봇의 ‘눈’인 ‘비전 센싱 시스템’을 개발 중이며 로봇용 부품 사업화에도 속도를 내고 있다.



휴머노이드 ‘핸즈’(손) 개발도 준비하고 있다. 문 사장은 “핸즈를 만들기 위한 협력 업체 및 칩 업체를 구하기 위해 CES 2026 전시장을 둘러봤으며 그중 몇 기업과 후속 논의를 통해 협력을 할 수 있을 것”이라고 설명했다.



주력 사업인 반도체 기판도 호실적이 예상된다. 문 사장은 “반도체 패키지 기판 수요가 당분간 지속 증가할 것으로 보이는 가운데 LG이노텍도 풀가동 체제에 접어들 것으로 보인다”며 “캐파(생산능력) 확대 방안을 다각적으로 검토 중”이라고 밝혔다.



미래 신기술인 ‘유리 기판’ 사업에도 속도를 내고 있다. 그는 “유리기판 제품 개발을 끝마쳤다”며 “2030년으로 예상되는 캐파 니즈에 맞춰 필요한 시기에 양산 투자를 진행할 계획”이라고 말했다. 빅테크 기업과 협업 중인 유리기판 시제품은 2028년 양산을 목표로 하고 있다.



라스베이거스=양윤선 기자 sun@kmib.co.kr



