“해결 가능 전장연 사태 방치한 정치권 반성해야”
김영배 민주당 의원 인터뷰
전국장애인차별철폐연대(전장연)가 오는 6월 지방선거 전까지 출근길 지하철 연착 행동을 잠정 중단한다고 지난 7일 선언했다. 마음 급한 출근길 돌발 시위에 원망과 짜증을 숨기지 못했던 서민들이 가장 환영한 것은 당연한 일이다. 전장연은 차기 서울시장 출마를 선언한 김영배 더불어민주당 의원이 서울지하철 4호선 혜화역 집회 현장을 찾은 다음 날 이를 발표했다. 그러면서 “정치가 책임지고 문제를 해결하겠다는 의지를 신뢰한다”고 밝혔다.
지난 9일 전장연과 민주당 서울시장 예비후보 간담회를 앞두고 김 의원을 만났다. 그는 “집회 현장에 가서 굉장히 놀란 지점이 두 가지”라고 털어놨다. 전장연의 핵심 요구사항인 장애인 콜택시 인건비 인상·중증 장애인 공공일자리 복원 문제는 충분히 실현 가능해 보인다는 데서 한 번, 그럼에도 정치권이 4년여간 진정성 있는 문제 해결에 나서지 않았다는 데서 또 한 번 충격을 받았다.
김 의원은 “서울시 시설관리공단이 장애인 콜택시 818대를 소유하고 있는데 인건비 문제로 하루 7시간씩만 운영한다. 조금만 보충하면 되는데, 말이 안 된다”며 “민주당 의원 중 제가 처음 갔다는 것에도 너무 놀랐다. 정치가 좀 문제가 있다고 반성하게 됐다”고 말했다. 이어 “서민의 애환과 어려움에 대해 정치가 노력도 안 하고 쳐다만 본다는 무책임, 다른 쪽은 정치적 갈라치기용으로 쓴다는 현실이 문제”라고 부연했다.
이 문제에 나선 발단은 지선 중점 의제로 내세운 ‘시간 불평등 해소’였다. 직·주분리 심화로 악화한 삶의 질을 개선하기 위해 서울을 다핵도시로 만들겠다는 구상이다. 내부 논의 도중 전장연 갈등도 다뤄 보자는 제안이 나왔다. 전장연의 시위가 시민의 불편과 약자 간 갈등으로까지 비화하는데 정작 이를 중재해야 할 정치와 행정은 보이지 않는다는 문제의식이었다. 그래서 새해 첫 주 들어 혜화역 집회 현장을 찾은 것이다. 역사 내부에서 커피숍으로 옮기며 이어진 대화 끝에 전장연은 출근길 연착 행동을 6개월간 잠정 중단키로 합의했다.
김 의원은 “(요구사항이) 대화를 통해 충분히 풀어갈 수 있는 내용이라는 것을 확인했기에 얘기가 쉽게 됐다”며 “전장연 쪽에서도 성북구청장 시절 면담했던 기억 등을 토대로 믿어준 것이 아닌가 싶다”고 말했다. 김 의원은 “화려하진 않지만 현장에서 주고받을 수 있는 서민과 어떤 신뢰, 이게 결국 국가를 만들고 공동체를 지탱하는 핵심”이라며 “공동체의 리더는 그 신뢰를 받는 게 첫째이고, 신뢰는 말이 아닌 행동과 현장에서 나온다”고 말했다.
전장연과 만남도 자칫 실패했을 경우 오히려 민주당에 부담이 될 사안이었다. 그래도 추진한 이유를 묻자 김 의원은 “시장 후보 여론조사를 보면 저는 유력 주자가 아니다. 욕 좀 먹어도 부담이 적다”며 “지금이야말로 부담 없이 민주당의 정치, 정치가 응당 해야 할 일을 뚜벅뚜벅 보여드릴 기회”라며 웃었다.
송경모 기자 ssong@kmib.co.kr
