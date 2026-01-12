월풀·GE 제치고 美 대표 가전매장 중심에 ‘SAMSUNG’
[CES 2026]
‘베스트바이’ 축구장 절반 크기 달해
매장 맨 앞줄 세탁기·건조기 진열
직원 “현지 고객들도 AI 익숙해져”
세계 최대 가전·정보기술(IT) 박람회 ‘CES 2026’ 행사가 한창이던 지난 8일(현지시간). 미국 라스베이거스 중심가에서 차로 10여분을 달려 남서부 쇼핑 지구 아로요에 위치한 가전 매장 ‘베스트바이’를 찾았다. 축구장 절반 크기의 남다른 스케일을 자랑하는 매장의 맨 앞줄, 그 중심부에는 삼성(SAMSUNG) 로고의 가전들이 자리잡고 있었다.
베스트바이는 미국의 대표적인 가전·IT 전문 유통 체인이다. 미 전역에 1000여개의 매장을 두고 있으며 신기술에 관심이 높은 얼리어답터와 프리미엄 제품을 찾는 소비자들에게 특히 인기가 높다. 이날 방문한 매장은 글로벌 전자업체들이 CES에서 발표하는 신제품들을 우선 진열해 소비자 반응을 살피는 ‘테스트베드’ 역할도 하는 곳이다.
베스트바이의 ‘안방’은 삼성전자 차지였다. 소비자의 시선이 가장 먼저 닿는 앞줄의 중앙에 삼성전자 최신 세탁건조기 ‘비스포크 AI 콤보’ ‘비스포크 AI 벤트 콤보’와 미국에서 여전히 수요가 높은 일명 통돌이 세탁기 ‘비스포크 AI 세탁기’ 제품이 나란히 진열돼 있었다. 베스트바이가 신기술 수용도가 높은 자사 고객들을 겨냥해 AI 기술을 장착한 삼성전자 제품들을 간판 선수로 내세운 것이다.
마이클 맥더못 삼성전자 미국법인 소비자가전(CE)부문 부사장은 “미국 소비자들은 특히 AI 센서가 세탁물 양과 오염도를 감지해 세제 양을 자동으로 조절·투입하는 기능을 좋아한다”고 전했다.
매장 안쪽에는 삼성전자 브랜드 쇼룸이 꾸며져 있었다. 현지 가정 내 모습을 옮긴 듯한 쇼룸은 베스트바이와 전략적으로 협력한 ‘숍 인 숍’ 형태의 전용 공간이다. 이곳에는 9형·32형 패밀리허브 냉장고, 미국 특화 슬라인드 인 레인지, 더블 오븐, 세탁·건조기 제품들이 진열돼 있었다. 특히 AI를 통한 제품 간 ‘연결성’이 부각되도록 조성됐다. 삼성전자가 이번 CES에서 ‘홈 컴패니언’(집안의 동반자)으로 소개한 ‘보고 듣고 말하는 가전’을 직접 접할 수 있도록 한 것이다. 베스트바이 직원 그레이스 살라스는 “예전과 달리 요즘 매장을 찾는 고객들은 확실히 AI에 익숙하고 새로운 AI 기능에 대해 묻는 이도 부쩍 늘었다”고 말했다. 베스트바이 매장에서는 삼성전자 제품 최대 8개를 구매하면 1000달러까지 할인해주는 프로모션도 진행 중이다.
삼성전자는 ‘월풀’ ‘GE’ 등 전통적인 가전 강자들의 본고장에서 지배력을 높이기 위해 미국 소비자 특성을 반영한 차별화된 제품을 출시해왔다. 30입방피트 이상의 초대용량 냉장고, 버블 엔진 기술을 탑재한 버블 드럼 세탁기가 대표적이다. 그 결과 삼성전자는 지난해 미국 내 프렌치 도어, 양문형 냉장고 부문에서 시장 점유율 1위를 기록했다. 2024년 선보인 비스포크 AI 콤보 세탁건조기도 ‘최고의 올인원 콤보 세탁기’ 부문에서 2년 연속 1위에 오르며 경쟁력을 인정받고 있다.
라스베이거스=양윤선 기자 sun@kmib.co.kr
