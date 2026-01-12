노조지부장 면회갔던 회장님, 다시 ‘상생오찬’
권오갑 “노사 지혜 모아달라”
권오갑 HD현대 명예회장이 역대 노동조합 지부장들을 만나 “조선업이 호황기에 접어들었다고 하지만 중국의 거센 추격 등 글로벌 경쟁은 더욱 치열해지고 있다”며 “회사의 지속가능한 성장을 위해 노사가 함께 손을 맞잡고 지혜를 모아 달라”고 당부했다.
11일 HD현대에 따르면 권 회장은 최근 울산 HD현대중공업 영빈관에서 2014년부터 2023년까지 금속노조 현대중공업지부를 이끌었던 지부장 5명과 오찬 간담회를 하며 이같이 말했다. 전임 지부장들은 “과거의 대립을 넘어 회사의 백년대계를 위해 노사가 힘을 합쳐야 한다는 점에 공감한다”며 “앞으로도 현장 목소리가 경영에 잘 전달될 수 있도록 가교 역할을 하겠다”고 호응했다고 한다.
간담회엔 권 명예회장과 각별한 인연이 있는 22대 박근태 전 지부장도 참석했다. 권 명예회장은 조선업 불황으로 현대중공업이 연간 수조원의 적자를 내던 2014년 사장으로 부임해 고강도 쇄신을 이끌었다. 그 과정에서 노조의 반발이 거셌지만 권 사장의 진정성 있는 행보가 노사 관계 회복의 물꼬를 텄다는 평가가 많다.
권 명예회장은 2023년 6월 노조 활동으로 교도소에 수감돼 있던 박 전 지부장을 면회하며 “각자의 역할 수행 중 발생한 상황이 안타깝다”고 위로를 건넨 사실이 노조를 통해 알려지기도 했다.
