‘1인 가구 급증’ 중국서 생존 확인앱 ‘죽었니’ 인기

중국에서 1인 가구의 생존 여부를 확인하는 스마트폰 애플리케이션 ‘죽었니(死了麼)’가 폭발적인 인기를 모으고 있다. 중국의 1인가구 비율은 전체 가구의 25%를 넘어섰다.
중국 관영 글로벌타임스 등은 11일 ‘죽었니’ 앱이 지난 8일 출시된 지 3일째인 10일 중국 애플 앱스토어 유료 앱 순위 1위에 올랐다고 보도했다. 앱 가격은 8위안(약 1600원)이지만, 인터페이스는 단순하다. 화면 중앙에 ‘체크인(簽到)’ 버튼이 있고 아래에 ‘2일간 체크인하지 않으면 이튿날 긴급 연락처에 알림을 보낸다’는 문구가 나온다. 앱 개발자 중 한 명인 뤼모씨는 광저우일보와 인터뷰에서 “본업이 있는 1990년대생 개발자 3인이 원격 협업을 통해 1개월 만에 개발을 완료했다”고 말했다.
중국 인터넷 전문가 류딩딩은 글로벌타임스에 “1인 가구가 직면한 위험은 갑작스러운 질병이나 사고를 주위에서 알아채기 어렵다는 점”이라며 “이 앱은 소셜 네트워크 시대에 진정으로 필요한 사회적 요구, 1인 가구의 건강과 안전 문제를 다룬다”고 평가했다. 중국 인구 통계에 따르면 1인 가구 비중은 2010년 12%에서 2020년 25%로 급증했고 2030년에는 30%를 넘어설 것으로 관측된다.
직설적인 앱 명칭을 둘러싼 논란도 있다. 한 네티즌은 “앱 이름을 ‘너 살아있니’로 바꾸면 기꺼이 돈을 내겠다”는 글을 올렸다. 개발자 뤼씨는 “‘죽음’은 드물게 언급되지만, 모든 사람이 반드시 대면해야 하는 일”이라며 “사람들이 스스로 죽음의 지점을 알게 된다면, 현재를 더 잘 마주할 수 있을 것으로 생각한다”고 말했다.
