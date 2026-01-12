슈퍼맨 만화 1938년 초판본 역대 최고가 219억원 판매
구매·판매자 신원 미공개
미국 할리우드 배우 니컬러스 케이지가 한때 소장했던 1938년 슈퍼맨 만화책 초판본이 역대 최고가인 1500만 달러(219억원)에 판매됐다.
BBC는 10일(현지시간) 전날 미 만화 경매업체 메트로폴리스 컬렉터블스·코믹커넥트를 통해 슈퍼맨 초판본이 실린 ‘액션 코믹스 1호’(사진)가 익명의 수집가에게 판매됐다고 밝혔다. 거래는 비공개로 진행됐으며 구매자와 판매자 모두 신원은 공개되지 않았다.
액션 코믹스 1호는 슈퍼맨이 최초로 등장한 만화책으로, 20세기 중반 슈퍼히어로 장르의 확산에 크게 기여한 것으로 평가된다. 출간 당시 이 만화책의 정가는 10센트로, 현재 화폐 가치로 환산해도 2달러 25센트(3300원) 정도다.
이번에 판매된 초판본은 한때 케이지가 소유했던 것으로도 유명하다. 케이지는 1996년 15만 달러(2억2000만원)에 이 초판본을 구입했다가 2000년 자택 파티 도중 도난당했다. 만화책은 2011년 캘리포니아의 한 창고에서 발견됐고, 초판본을 되찾은 케이지는 그로부터 6개월 뒤 경매에서 220만 달러(32억1000만원)에 되팔았다.
스티븐 피슐러 메트로폴리스·코믹커넥트 대표는 “도난당한 11년 동안 책의 가치가 폭등했다”며 “도난을 당해 세계에서 가장 유명한 그림이 된 모나리자와 비슷하다”고 말했다.
조승현 기자 chosh@kmib.co.kr
