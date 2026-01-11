[관가뒷담] ‘정년연장’ 勞 편든다 오해 살라 보고서 1년 넘게 묵힌 노동부

[관가뒷담] ‘정년연장’ 勞 편든다 오해 살라 보고서 1년 넘게 묵힌 노동부
정부가 정년연장에 논리적 근거를 제공하는 산하기관 보고서의 발간 시점을 의도적으로 늦춘 것으로 파악됐다. 노사정 사회적 대화의 한 축인 정부가 노골적으로 노동계 편을 드는 것으로 비칠 수 있다는 우려에서다.
고용노동부 산하 한국고용정보원은 지난 8일 ‘고령자 계속고용에 대한 연구(계속고용 연구)’ 보고서를 공개했다. 2024년 12월 완성된 이 보고서는 지난해 초 공개될 예정이었지만 해를 넘겼다. 통상 한고원 연구 보고서의 작성 시점과 발간 시점 사이 수개월의 시차가 발생하는 점을 고려해도 1년 넘는 시차는 이례적이다. 계속고용 연구의 대표 저자가 2024년 12월 완성한 다른 보고서는 지난해 9월 발표됐다.
보고서는 ‘계속고용 법제화에 찬성하는 기업의 57%는 정년연장이 적절하다고 생각했다. 가장 많은 답변이었다’고 썼다. 반면 경영계가 지지하는 퇴직 후 재고용 방식은 여러 선택지 중 고용 안정과 임금 측면에서 근로자에게 가장 불리하다고 분석했다. 계속고용의 부작용으로 지목되는 청년고용 위축 가능성에 대해선 인사담당자의 75.3%가 신규 채용에 큰 영향이 없거나 오히려 증가할 것으로 전망했다고 전했다.
이는 고령층 계속고용 방안으로 정부·여당과 노동계가 주장하는 정년연장 찬성 논리와 궤를 같이한다. 특히 정년연장으로 인한 청년고용 위축은 노동부도 일부 인정하는 부분인데 계속고용 연구는 이것까지 부인했다는 점에서 급진적이라는 평가다.
한고원은 보고서 공개에 앞서 지난해 8월 노동부 의견을 조회했다. 노동부 관계자는 11일 “정권 초 노사 이견이 첨예하게 맞붙는 상황에 정부 출연기관의 보고서가 중립적이었으면 좋겠다는 입장을 전달한 바 있다”고 밝혔다. 정부가 산하기관의 연구 독립성을 침해한 것 아니냐는 지적에는 “사회적으로 화제성이 큰 사안에 대해 의견을 물어와 답한 것일 뿐”이라고 설명했다.
세종=황민혁 기자 okjs@kmib.co.kr
