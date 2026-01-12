새해 첫 대회부터 우승… ‘안세영 천하’ 계속된다

[And 스포츠]

말레이시아오픈 여자단식 3연패

결승서 中왕즈이 2대 0으로 꺾어

“더 많은 기록 깨보고 싶다”

男복식 서승재-김원호도 우승

안세영이 11일 말레이시아 쿠알라룸푸르에서 열린 2026 세계배드민턴연맹(BWF) 월드투어 슈퍼 1000 말레이시아오픈 여자단식 결승에서 왕즈이를 물리친 뒤 포효하고 있다. AFP연합뉴스

‘셔틀콕 여제’ 안세영(삼성생명)이 새해 첫 대회부터 우승을 차지하며 세계 랭킹 1위 독주 모드에 시동을 걸었다. 압도적 기량을 유지 중인 안세영은 주요 국제 대회를 석권하는 그랜드슬램, 아시안게임 2연패 등 새로운 목표를 향해 달린다.



안세영은 11일 말레이시아 쿠알라룸푸르에서 열린 2026 세계배드민턴연맹(BWF) 월드투어 슈퍼 1000 말레이시아오픈 여자단식 결승에서 왕즈이(중국·2위)를 2대 0(21-15 24-22)으로 물리치고 정상에 올랐다. 안세영은 2024년과 지난해에 이어 대회 3연패를 달성하며 새해 첫 대회 우승을 장식했다. 왕즈이와의 상대 전적은 17승 4패가 됐다. 안세영은 시상식에서 손가락 3개를 펼쳐 보이는 세리머니로 대회 3연패를 자축했다.



안세영은 단 56분 만에 왕즈이를 제압했다. 1게임 승리를 챙긴 안세영은 2게임 중반 9-17로 크게 밀리다 공격 태세로 전환해 순식간에 점수를 쌓았다. 19-19 동점을 만든 뒤에는 세 차례 듀스 공방 끝에 뒤집기 승리를 따냈다.



안세영은 지난해 단일 시즌 최다승(11승), 역대 최고 승률(94.8%), 역대 최고 누적 상금(100만3175달러) 등을 기록하며 각종 배드민턴 새 역사를 썼다. 2024년 10월 21일부터 세계 1위 자리를 유지하며 독주 체제를 굳건히 하고 있다.



올해 그는 “더 많은 기록을 깨보고 싶다”는 목표를 세웠다. 일단 최상위급 슈퍼 1000시리즈 4개 대회를 한 해에 모두 제패하는 역대 최초의 ‘슈퍼 1000 슬램’을 향해 첫발을 뗐다. 안세영은 지난해 말레이시아오픈과 전영오픈, 인도네시아오픈에서 우승했다. 하지만 몸 관리 차원에서 중국오픈 도중 기권하면서 뜻을 이루지 못했다.



미완의 그랜드슬램도 노린다. 안세영은 2023년 열린 세계선수권대회와 항저우아시안게임, 2024 파리올림픽에서 우승했다. 오는 4월 펼쳐지는 아시아선수권대회에서 정상에 오르면 그랜드슬램을 달성한다. 역대 여자단식 선수 중에선 카롤리나 마린(스페인)만이 해낸 대기록이다. 오는 9월 예정된 2026 아이치·나고야아시안게임에서는 대회 2연패에 도전한다.



지난해 안세영과 나란히 단일 시즌 최다승(11승)을 합작한 남자복식 서승재-김원호(이상 삼성생명·1위) 조도 이날 2위 아론 치아-소 유익 조(말레이시아)를 2대 1로 누르고 우승 트로피를 들어 올렸다. 여자복식 백하나-이소희(이상 인천국제공항·6위) 조는 1위 류성수-탄닝(중국) 조에 0대 2로 패하며 준우승을 차지했다.



박구인 기자 captain@kmib.co.kr



