고소 44일만에… 경찰, 장경태 의원 비공개 조사
장 “성추행 무고, 책임 묻겠다”
고소인측 “적반하장 거짓 해명”
경찰이 성추행 의혹을 받는 장경태 더불어민주당 의원을 지난 10일 조사한 것으로 파악됐다. 지난해 11월 말 고소장이 접수된 지 44일 만이다.
11일 경찰에 따르면 서울경찰청 여성청소년범죄수사계는 전날 준강제추행 등의 혐의를 받는 장 의원을 피의자 신분으로 불러 조사했다. 장 의원은 2024년 10월 서울 여의도의 한 식당에서 여성 비서관 A씨를 성추행한 혐의를 받고 있다. 경찰은 장 의원이 A씨 신원을 노출해 2차 가해를 한 혐의에 대해서도 수사 중이다.
경찰은 지난해 12월 초 A씨를 불러 고소인 조사를 진행했지만 장 의원에 대해서는 별다른 조사가 없었다. 경찰은 양측이 주장하는 바가 다르고 민감한 사안이어서 조사에 신중할 수밖에 없었다는 입장이다. 하지만 집권여당 국회의원을 상대로 눈치보기를 하는 것 아니냐는 지적도 있다.
장 의원은 성추행 혐의를 전면 부인하고 있다. A씨와 당시 A씨의 남자친구 B씨에 대해서도 무고 등 혐의로 맞고소·고발한 상태다. 장 의원은 페이스북 글을 통해 경찰 조사 사실을 공개하며 “무고는 한 사람의 인생을 송두리째 무너뜨리는 중대한 범죄”라며 “반드시 진실을 밝히고 책임을 묻겠다”고 밝혔다. 반면 고소인 측은 “적반하장식 거짓 해명”이라고 반박했다.
임송수 기자
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사