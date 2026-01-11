시사 전체기사

고소 44일만에… 경찰, 장경태 의원 비공개 조사

입력:2026-01-11 19:02
장 “성추행 무고, 책임 묻겠다”
고소인측 “적반하장 거짓 해명”

장경태 더불어민주당 의원이 작년 11월 30일 서울 여의도 국회 소통관에서 자신의 성추행 의혹 보도 등과 관련해 입장을 밝히는 기자회견을 마치고 밖으로 나서고 있다. 연합뉴스

경찰이 성추행 의혹을 받는 장경태 더불어민주당 의원을 지난 10일 조사한 것으로 파악됐다. 지난해 11월 말 고소장이 접수된 지 44일 만이다.

11일 경찰에 따르면 서울경찰청 여성청소년범죄수사계는 전날 준강제추행 등의 혐의를 받는 장 의원을 피의자 신분으로 불러 조사했다. 장 의원은 2024년 10월 서울 여의도의 한 식당에서 여성 비서관 A씨를 성추행한 혐의를 받고 있다. 경찰은 장 의원이 A씨 신원을 노출해 2차 가해를 한 혐의에 대해서도 수사 중이다.

경찰은 지난해 12월 초 A씨를 불러 고소인 조사를 진행했지만 장 의원에 대해서는 별다른 조사가 없었다. 경찰은 양측이 주장하는 바가 다르고 민감한 사안이어서 조사에 신중할 수밖에 없었다는 입장이다. 하지만 집권여당 국회의원을 상대로 눈치보기를 하는 것 아니냐는 지적도 있다.

장 의원은 성추행 혐의를 전면 부인하고 있다. A씨와 당시 A씨의 남자친구 B씨에 대해서도 무고 등 혐의로 맞고소·고발한 상태다. 장 의원은 페이스북 글을 통해 경찰 조사 사실을 공개하며 “무고는 한 사람의 인생을 송두리째 무너뜨리는 중대한 범죄”라며 “반드시 진실을 밝히고 책임을 묻겠다”고 밝혔다. 반면 고소인 측은 “적반하장식 거짓 해명”이라고 반박했다.

임송수 기자

